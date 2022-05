Darling Ingredients Inc. va acquérir la plus grande entreprise indépendante d'équarrissage brésilienne, FASA Group





IRVING, Texas, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), leader mondial de la transformation des déchets alimentaires en produits durables et producteur d'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'achat de la plus grande entreprise d'équarrissage indépendante du Brésil, FASA Group pour environ 2,8 milliards de reals brésiliens en espèces (560 millions de dollars américains au taux de change actuel), sous réserve d'ajustements postérieurs à la clôture et d'un paiement conditionnel fondé sur la croissance future des bénéfices. FASA Group traite plus de 1,3 million de tonnes métriques par an dans 14 usines d'équarrissage avec deux autres usines en construction, et compte environ 2 400 employés.

« Le Brésil est un leader mondial dans la croissance des produits agricoles et devrait jouer un rôle plus important dans la production mondiale de viande, ce qui en fera un lieu de choix pour le développement de l'équarrissage, a déclaré Randall C. Stuewe, président directeur général de Darling Ingredients. FASA complétera également l'offre mondiale de graisses usées de Darling Ingredients, ce qui en fera un leader dans l'offre de graisses et d'huiles usées à faible teneur en carbone en Amérique du Nord et du Sud pour la production de diesel renouvelable. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée d'ici la fin de 2022.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant les déchets alimentaires en produits durables et un producteur majeur d'énergie renouvelable. Reconnue comme un leader du développement durable , la société exploite 250 usines dans 17 pays et réutilise près de 10 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, consultez le site darlingii.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

Contact : Suann Guthrie

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Développement durable et Communications

(469) 214-8202, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 15:16 et diffusé par :