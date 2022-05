PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works : MMK communique au sujet du paiement en juin 2022 des coupons des euro-obligations à échéance 2024





PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works ("MMK" ou "le Groupe") (MOEX : MAGN ; LSE : MMK) communique au sujet du paiement en juin 2022 des coupons des euro-obligations à échéance 2024.

500 millions USD à 4,375 pour cent. Billets garantis à échéance 2024 (les "Billets") émis par MMK International Capital DAC (l'"Émetteur")

Code commun : 184343495 / 111730628

ISIN : XS1843434959 / US553142AA88

Conformément à l'Acte de fiducie conclu entre l'Émetteur, PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works et la succursale londonienne de Citibank, N.A. le 13 juin 2019 (l'"Acte de fiducie"), le 13 juin 2022 est la date de paiement prévue pour le prochain paiement des coupons des Billets (les "Intérêts de juin 2022").

En raison des incertitudes et restrictions existantes concernant le transfert et la réception de fonds (y compris les intérêts de prêts et les revenus de coupons) dans diverses juridictions, en particulier les paiements transfrontaliers, MMK envisage diverses options qui pourraient faciliter le paiement des Intérêts de juin 2022. Afin de faciliter les paiements, MMK demande par conséquent aux Détenteurs de billets (tels que définis dans l'Acte de fiducie) de bien vouloir communiquer les informations suivantes à MMK :

(1) le nom du Détenteur de billets et le type de Billets en avoirs : Billets selon la Réglementation S (ISIN : XS1843434959) ou Billets selon la Règle 144A (ISIN : US553142AA88) ;

(2) la valeur notionnelle des Billets ; et

(3) la localisation du dépositaire.

Les informations doivent être envoyées à MMK à l'adresse [email protected] en mettant comme objet "June 2022 Interest - Noteholders".

Les Détenteurs de billets ne souhaitant pas communiquer les informations demandées ci-dessus à ce stade sont invités à charger leurs courtiers/dépositaire de communiquer les informations au sujet de leurs avoirs sans fournir les informations sur le bénéficiaire effectif ultime.

ISIN : US5591892048 Code de catégorie : MSCM TIDM : MMK Code LEI : 253400XSJ4C01YMCXG44 N° de séquence : 160277

