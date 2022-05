Travaux de protection pour contrer les glissements de terrain - Québec octroie près de 9,5 M$ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan





QUÉBEC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie un montant maximal de 9 410 003 $ à la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan afin qu'elle réalise des travaux destinés à contrer les risques de glissements de terrain aux abords de la rivière Batiscan et de la rivière à Veillet.

L'annonce a été faite par la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et par la députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Mme Sonia LeBel.

À la signature des ententes de financement, en 2021-2022, le gouvernement a fait un premier versement de 4 020 000 $ à la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

Les experts estiment qu'une fois effectués, les travaux de stabilisation de talus auront permis de protéger des bâtiments et infrastructures d'une valeur estimée à plus de 22 millions de dollars.

Citations :

« Je salue l'engagement de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan envers la prévention des sinistres, au bénéfice de sa communauté. Notre société doit s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes entraînés par les changements climatiques. Parmi toutes mes responsabilités, celle de sensibiliser les gens, les municipalités et les organisations à l'importance de la prévention est importante. Investir dans la prévention, c'est investir dans la sécurité publique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'érosion des berges et les glissements de terrain font partie des phénomènes naturels qui peuvent survenir dans la circonscription de Champlain, notamment à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, à proximité de la rivière Batiscan et de la rivière à Veillet. Ainsi, grâce à cette aide financière substantielle, des travaux de stabilisation des sols pourront être exécutés. Cela contribuera à sauvegarder plusieurs bâtiments et les infrastructures qui se trouvent en bordure de ces deux rivières. »

Sonia LeBel, députée de Champlain, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale

« Vous savez toute l'importance que j'accorde aux investissements en prévention. C'est pourquoi je suis fier que mon gouvernement rende accessibles des programmes d'aide bénéfiques aux municipalités, ici à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Ce faisant, il les aide à préserver leur environnement, ce qui génère des retombées positives sur la Mauricie, une région riche de sa nature, mais également de son patrimoine bâti. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Nous sommes très heureux de la proposition de partenariat qui nous est offerte. Ces importants projets de stabilisation, réalisés de façon proactive, permettront de rassurer la population habitant à proximité. À terme, de nombreux citoyens pourront retrouver l'usage de leur terrain, ce qui permettra de stimuler l'économie locale et de contribuer à répondre à la pénurie de logements. »

Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Faits saillants :

Les travaux s'inscrivent dans le Cadre pour la prévention de sinistres





Des travaux de cartographie et une analyse de risques effectués par des ingénieurs du ministère des Transports du Québec indiquent la précarité des deux zones ciblées.





Pour le secteur de la rivière Batiscan , rue des Brumes, les travaux de stabilisation protégeront pour une valeur de 9 211 700 $ des bâtiments et des infrastructures, soit 12 bâtiments et 460 mètres de routes municipales situés en sommet et à la base du talus. Durée du projet : du 17 mars 2022 au 31 mars 2024.





, rue des Brumes, les travaux de stabilisation protégeront pour une valeur de 9 211 700 $ des bâtiments et des infrastructures, soit 12 bâtiments et 460 mètres de routes municipales situés en sommet et à la base du talus. Durée du projet : du 17 mars 2022 au 31 mars 2024. Pour le secteur de la rivière à Veillet, près du centre-ville, les travaux de stabilisation permettront de protéger pour une valeur de 12 906 800 $ des bâtiments et des infrastructures, soit 51 bâtiments, 1 pont et 350 mètres de routes municipales situés en sommet et à la base du talus. Durée du projet : 17 mars 2022 au 31 mars 2025.





La solution retenue pour prévenir les risques liés aux glissements de terrain fortement rétrogressifs consiste, dans les deux projets, en la mise en place d'un contrepoids en enrochement.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la façon de se préparer, consultez le site Web Québec.ca/securite-situations-urgence.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 14:05 et diffusé par :