Inauguration officielle de la troisième installation du CPE Citronnelle : 80 nouvelles places à Salaberry-de-Valleyfield





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de la troisième installation du Centre de la petite enfance (CPE) Citronnelle en compagnie du député de Beauharnois, M. Claude Reid, et de la directrice de l'établissement, Mme Charlotte Hébert. La nouvelle installation du CPE située à Salaberry-de-Valleyfield accueillera 80 enfants, dont 20 poupons.

Le gouvernement du Québec a investi tout près de 2 millions de dollars pour permettre la réalisation du projet de la troisième installation du CPE. Outre l'octroi des nouvelles places qui permettront de répondre aux besoins des familles de la région, l'ouverture de ce CPE a également permis l'embauche de 18 nouvelles ressources.

Rappelons que le ministre Mathieu Lacombe a lancé en octobre dernier le Grand chantier pour les familles, dont l'objectif est que chaque enfant puisse avoir une place dans un réseau des services de garde éducatif à l'enfance, que ce soit en installation ou encore en milieu familial.

Il s'agit du plan le plus ambitieux depuis la création du réseau, qui prévoit la mise sous permis de 37 000 places subventionnées nécessaires pour le compléter d'ici 2025.

Citations :

« Je suis vraiment fier de participer à l'inauguration de cette nouvelle installation du CPE qui était très attendue par les familles de la région. Ce sont des places qui ont été octroyées en 2011, il y a 11 ans maintenant. Comme ministre de la Famille, j'ai mis en oeuvre, dans les dernières années, des mesures concrètes pour accélérer l'accès à des places en services de garde éducatifs et ainsi permettre aux parents de retourner au travail. Le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021 est une preuve tangible de notre engagement. On se donne les bons outils pour être plus efficaces et mieux développer notre réseau. L'inauguration du CPE de Salaberry-de-Valleyfield démontre bien que les efforts déployés portent fruit. Je tiens à remercier toute l'équipe du CPE Citronnelle. Aujourd'hui nous soulignons la concrétisation d'un beau projet qui permettra à des dizaines de tout-petits de la région de s'épanouir et de développer leur plein potentiel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« L'ouverture de cette nouvelle installation du CPE Citronnelle est une excellente nouvelle pour les familles de la circonscription de Beauharnois et des environs. Cette installation permettra à de nombreux parents de bénéficier de places subventionnées plus rapidement, et aux tout-petits de connaître un départ riche en profitant d'un milieu d'apprentissage moderne et bienveillant. Je profite de l'occasion pour remercier les intervenantes et intervenants qui ont participé, de près ou de loin, à l'avancement de ce dossier. Je suis très heureux que nous participions à la relance économique de la région tout en continuant à développer le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Ce projet lancé, encouragé et porté par les membres des conseils d'administration des 10 dernières années se concrétise enfin et je suis très heureuse de voir les enfants et les parents! Le travail et les énergies investis pendant toutes ces années n'avaient qu'un but : répondre aux besoins des familles de notre région issues de tous les milieux. Nous sommes fiers d'avoir créé un endroit où les enfants sont accueillis, entourés, un endroit qui leur permet de s'épanouir pleinement dans un environnement sain, sécuritaire et chaleureux où le développement de l'enfant est au coeur des préoccupations et des actions de toute l'équipe. »

Charlotte Hébert, directrice du CPE Citronnelle

Faits saillants :

La subvention totale accordée au projet est de 1 909 474 $.

L'ouverture de ce CPE fait suite à un appel de projets tenu en 2011.

Actuellement, le CPE Citronnelle accueille 240 enfants, dont 50 places pour les poupons, dans trois installations :



La première installation, Citronnelle, est située au 250, rue Saint-Thomas à Salaberry-de-Valleyfield et détient un permis de 80 places dont 10 pour poupons.

à et détient un permis de 80 places dont 10 pour poupons.

La deuxième installation, Cégep des petits, est située au 2, rue Champagne à Salaberry-de-Valleyfield et détient un permis de 80 places dont 20 pour poupons.

et détient un permis de 80 places dont 20 pour poupons.

La troisième installation, La vallée des tournesols, sera située au 259, chemin Laroque à Salaberry-de-Valleyfield et détient un permis de 80 places dont 20 pour poupons. Le permis a été délivré le 21 mars 2022.

Avec l'ouverture de cette nouvelle installation, l'établissement comptera 67 employées et employés.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 14:00 et diffusé par :