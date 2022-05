Dynamisme culturel - La Ville de Montréal inaugure une nouvelle oeuvre d'art public créée avec la communauté ukrainienne





MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal s'enrichit aujourd'hui d'une oeuvre conçue à la suite d'une consultation citoyenne avec la communauté ukrainienne de l'arrondissement de Rosemont-La Petite Patrie. Inspirée des traditions transmises entre générations, Entrelacs, de l'artiste Giorgia Volpe, s'installe au parc de l'Ukraine, à l'angle de la rue Bellechasse et de la 12e Avenue.

Entrelacs est constituée d'un entrelacement de rubans déployés à la manière d'un tissage ouvert, en trois dimensions. L'oeuvre s'inspire de la forme de la Pysanka (du verbe pysaty, qui signifie écrire), une sorte de talisman ou d'offrande représentée par un oeuf porteur de nombreux symboles et signes. Cette tradition ancienne continue à être pratiquée jusqu'à nos jours dans un cycle perpétuel de transmission entre générations. L'oeuvre contribue à la reconnaissance de la présence de la communauté ukrainienne et de son apport culturel au sein de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie depuis le 19e siècle.

« Giorgia Volpe nous rappelle avec force que l'art public a le pouvoir de rassembler les communautés et d'engager la population dans la vie publique municipale. Je suis très émue de voir les citoyennes et les citoyens impliqués dans ce projet, réunis à un moment si particulier de l'histoire. Les portes de la ville sont toujours ouvertes au peuple ukrainien », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est avec une vive émotion que nous inaugurons cette oeuvre, développée depuis 2020 en collaboration avec la communauté ukrainienne, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et le Bureau d'art public de la Ville de Montréal. Soutenir les artistes, de même que les organismes, les institutions et les lieux qui proposent des activités culturelles et de loisirs est indispensable pour assurer leur continuité et leur rayonnement auprès de la population », a souligné la responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Le parc de l'Ukraine s'enrichit d'une oeuvre symbolique de grande qualité. Porteuse d'histoire, dans un quartier qui a connu plusieurs vagues d'immigration ukrainienne depuis plus de 100 ans, cette oeuvre contribue à améliorer l'expérience des usagers du parc ainsi que la vie du quartier. Par sa présence, elle nous rappelle le fragile équilibre géopolitique de notre planète et affirme notre solidarité envers le peuple ukrainien. Nos pensées accompagnent tout particulièrement les membres de notre communauté ainsi que leurs proches exilés ou au centre du conflit », a ajouté le maire de l'arrondissement, François Limoges.

« Par ses motifs traditionnels en bas-relief, Entrelacs évoque la notion d'ADN identitaire en devenant le réceptacle symbolique et rassembleur de la culture ukrainienne à Montréal. Sa forme dynamique et ouverte nous projette dans un mouvement continu d'entrelacement et de croisement qui permet d'unir le passé au présent. Ce fut un grand plaisir pour moi de rencontrer une communauté aussi engagée dans la transmission de sa culture. Il me fait chaud au coeur de lui léguer cet humble hommage », a déclaré l'artiste Giorgia Volpe.

Appui au peuple et à la communauté ukrainienne

Rappelons que la Ville de Montréal condamne fermement la guerre en Ukraine et de nombreuses actions sont menées par la Ville et ses partenaires pour que Montréal soit un lieu sécuritaire pour les migrantes ukrainiennes et les migrants ukrainiens qui choisissent de s'installer dans la métropole.

Le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) travaille sans relâche sur les dossiers d'identification, d'accès aux services, de traduction et de logement en appui aux gouvernements supérieurs. La Ville de Montréal offre également, dès l'arrivée des Ukrainien.nes à l'aéroport, une trousse d'accueil avec des titres de transport fournis gracieusement par la STM et l'ARTM. Un dépliant, traduit en ukrainien, est aussi remis afin d'informer sur les services essentiels de la Ville, tels que les services d'urgence municipaux, le 211, le 311 et l'accès à internet dans les bibliothèques. Enfin, la Ville offre des billets pour les installations d'Espace pour la vie, qui sont distribués par nos partenaires communautaires.

À propos du Bureau d'art public

Depuis 1989, le Bureau d'art public est responsable de la gestion de la collection municipale d'art public. Celle-ci compte aujourd'hui plus de 360 oeuvres, la plus ancienne datant de 1809, qui sont intégrées aux espaces publics (parcs, squares et places publiques), ainsi qu'aux édifices municipaux (bibliothèques, maisons de la culture, centres sportifs et autres). Découvrez la collection!

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 13:39 et diffusé par :