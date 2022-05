Jackery annonce un nouveau lancement de produit avant le Jackery Day 2022





FREMONT, Californie, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Jackery, leader des générateurs d'énergie portables et des générateurs d'énergie de plein air verts et innovants, a annoncé le lancement de son générateur solaire le plus puissant à date pour le Jackery Day 2022. Ce nouveau produit phare redéfinit le concept d'énergie propre et fournit les meilleures performances et une puissance de recharge solaire supérieure, le tout dans un design ergonomique : pour encourager les campeurs à se déplacer quand le souhaitent, où ils souhaitent, et autant de temps qu'ils le souhaitent.

Cette année, le Jackery Day aura lieu le 12 mai. Il s'agira d'un événement particulier, car le Jackery sera diffusé en direct pour la première fois aux États-Unis, en Europe et au Japon. Ce sera également l'occasion de lancer le tout nouveau produit qui alimentera les vanlifers, campeurs et autres amoureux des activités en plein air. Jackery a également prévu une formidable collaboration avec une star de premier plan et adeptes des activités en plein air pour l'événement, qui expliquera à quel point Jackery a amélioré son expérience de camping.

Vivez la vie en plein air avec Jackery

Les activités de plein air ont gagné en popularité à la suite du COVID-19 ; on compte 7,1 millions d'Américains de plus qui sont sortis marcher, pêcher et camper en 2020. Parallèlement, les Américains sont de plus en plus à la recherche de produits écologiques dans leur vie quotidienne, ce qui génère une augmentation de la demande de générateurs solaires. Depuis sa création, Jackery a toujours cherché à créer des produits durables pour l'environnement, la terre et les êtres humains. En utilisant une énergie verte et renouvelable, Jackery répond aux besoins de la vie en extérieur et déconnectée avec de l'électricité et de l'énergie durables.

En 2018, Jackery a commencé à développer des panneaux solaires pour la vie en plein air. L'entreprise a lancé son concept de générateur solaire en 2020, qui combinait un générateur électrique portable et un panneau solaire dans un seul objet. Depuis lors, Jackery n'a cessé de développer sa marque et sa gamme de produits durables pour la vie en plein air, devenant la référence de l'industrie de la recharge solaire et renouvelable.

Rendez-vous au Jackery Day 2022

Organisé pour la première fois en 2019 pour le marché américain, le Jackery Day est le jour le plus important de l'entreprise avec de nouveaux lancements de produits, des événements diffusés en direct et plus encore. Le Jackery Day 2022 sera diffusé en direct sur http://www.jackery.com à 20 h, heure du Pacifique (PDT), le 12 mai. En amont de l'événement, Jackery prépare également une campagne pour tous ses abonnés qui auront une chance de gagner un nouveau produit Jackery. Abonnez-vous pour obtenir les dernières informations et notez la date de l'événement pour en savoir plus sur le nouveau produit de l'année de la marque Jackery.

À propos de Jackery

Fondée en Californie en 2012, Jackery est une grande marque internationale de générateurs solaires d'extérieur qui permet aux campeurs d'aller plus loin, sans compromis. En tant que pionnier dans le domaine des générateurs solaires, Jackery propose une gamme de générateurs verts, portables et polyvalents qui répondent à tous les besoins d'extérieur, de la recharge d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable à l'alimentation de grands équipements tels que les appareils électriques de cuisson, de chauffage et d'éclairage. Ses produits sont invariablement choisis comme Best Sellers sur Amazon, et Amazon's Choice depuis 2020.

À ce jour, Jackery a reçu 12 prestigieuses récompenses internationales, parmi lesquelles le Red Dot Design Award, le iF Design Award, le A' Design Award and Competition, et le CES Innovation Award. Le New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom's Guide, Newsweek, Bob Vila, PCWorld, et d'autres publications l'ont classé meilleur générateur solaire.

Depuis 2018, Jackery a vendu plus de 1,5 million d'unités dans le monde et bénéficie d'une présence mondiale allant des États-Unis à l'Europe, en passant par le Japon et la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1811535/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 13:26 et diffusé par :