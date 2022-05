Le Canada et la FCM soutiennent le renforcement de la gestion des actifs dans les collectivités au Manitoba





OTTAWA, ON, le 6 mai 2022 /CNW/ - La gestion efficace des infrastructures municipales est essentielle à la compétitivité économique du Canada. Les municipalités de toutes tailles ont besoin de bonnes pratiques de gestion des actifs pour bâtir et maintenir des collectivités résilientes et durables pour tous les Canadiens.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 272 228 $ dans sept collectivités au Manitoba dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Ces initiatives aideront les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Avec le financement du PGAM :

La Ville de Winkler renforcera la gestion des actifs dans plusieurs domaines clés, notamment l'eau, les eaux usées, les eaux pluviales et le transport. Le projet permettra d'élargir la gestion des actifs en incluant plusieurs autres catégories d'actifs essentiels, notamment les bâtiments, les parcs et les loisirs, les véhicules et les équipements. La portée du projet comprend la collecte de données, la facilitation du développement de plans de gestion des actifs, l'examen des plans existants, la collaboration entre les services de la ville pour consolider les renseignements clés au sujet de la planification, ainsi que l'organisation d'ateliers de formation et de construction pour le conseil, les membres de la direction, les administrateurs et d'autres employés. Ce projet permettra à la ville d'être mieux placée pour prendre des décisions globales pour l'ensemble des services.

renforcera la gestion des actifs dans plusieurs domaines clés, notamment l'eau, les eaux usées, les eaux pluviales et le transport. Le projet permettra d'élargir la gestion des actifs en incluant plusieurs autres catégories d'actifs essentiels, notamment les bâtiments, les parcs et les loisirs, les véhicules et les équipements. La portée du projet comprend la collecte de données, la facilitation du développement de plans de gestion des actifs, l'examen des plans existants, la collaboration entre les services de la ville pour consolider les renseignements clés au sujet de la planification, ainsi que l'organisation d'ateliers de formation et de construction pour le conseil, les membres de la direction, les administrateurs et d'autres employés. Ce projet permettra à la ville d'être mieux placée pour prendre des décisions globales pour l'ensemble des services. La Municipalité rurale d'Elton élaborera un plan de gestion des actifs en vue d'une utilisation ultérieure, en particulier pour le soutien technique visant à élaborer une norme pour l'entretien des routes.

élaborera un plan de gestion des actifs en vue d'une utilisation ultérieure, en particulier pour le soutien technique visant à élaborer une norme pour l'entretien des routes. La Municipalité de Riverdale élaborera une approche de gestion des actifs officielle. Le principal objectif du projet consiste à élaborer un cadre consolidé de gestion des actifs (politique, stratégie, feuille de route et plan de gestion des actifs) afin d'éclairer les décisions concernant les investissements en infrastructure. Ce cadre s'appuiera sur des données centralisées sur les actifs et permettra d'offrir au personnel municipal une formation sur les principes appropriés de l'exécution de programmes.

Consultez le document d'information pour en savoir plus sur les sept initiatives.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît l'importance d'avoir une formation complète et des outils pour planifier, entretenir et construire des infrastructures. Grâce au Programme de gestion des actifs municipaux, nous aidons les municipalités rurales au Manitoba à acquérir les compétences dont elles ont besoin pour gérer efficacement leurs actifs et réaliser des économies à long terme. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les sept projets annoncés aujourd'hui permettent aux municipalités du Manitoba de disposer des outils et de la technologie nécessaires pour prendre des décisions éclairées à long terme. Les infrastructures sont essentielles pour l'économie locale et la qualité de vie des résidents. Ces projets de gestion des actifs aideront les collectivités à planifier leurs besoins d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et député de Saint-Boniface--Saint?Vital

« L'objectif du Programme de gestion des actifs municipaux est d'habiliter les municipalités à prendre des décisions d'investissement stratégiques concernant leurs infrastructures municipales. La FCM continuera d'aider les municipalités à adopter de bonnes pratiques de gestion des actifs, à planifier, à recueillir et à analyser des données afin qu'elles puissent fournir des services essentiels et assurer une qualité de vie élevée à leurs résidents. »

Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux.

et mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 259 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Programme de gestion des actifs municipaux

Infrastructure dans votre collectivité

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 13:06 et diffusé par :