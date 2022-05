LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE L'ÉLECTION DE SES ADMINISTRATEURS





WINNIPEG, MB, le 6 mai 2022 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires plus tôt aujourd'hui. Toutes les personnes nommées dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 18 février 2022 ont été élues au poste d'administrateur par une majorité des actionnaires qui ont assisté à l'assemblée de façon virtuelle ou qui y étaient représentés par procuration.

Les résultats du vote par scrutin secret sont présentés ci-dessous.

Personne nommée Pour (nombre) Pour (%) Abstention

(nombre) Abstention

(%) Marc A. Bibeau 202 252 584 98,68 % 2 708 807 1,32 % Marcel R. Coutu 204 368 060 99,71 % 593 331 0,29 % André Desmarais 195 452 713 95,36 % 9 508 678 4,64 % Paul Desmarais, jr 192 367 528 93,86 % 12 593 863 6,14 % Gary Doer 203 202 666 99,14 % 1 758 725 0,86 % Susan Doniz 204 685 055 99,87 % 276 336 0,13 % Claude Généreux 197 319 150 96,27 % 7 642 241 3,73 % Sharon Hodgson 204 693 502 99,87 % 267 889 0,13 % Sharon MacLeod 204 695 682 99,87 % 265 709 0,13 % Susan J. McArthur 203 442 490 99,26 % 1 518 901 0,74 % John McCallum 198 932 669 97,06 % 6 028 722 2,94 % R. Jeffrey Orr 190 044 933 92,72 % 14 916 458 7,28 % James O'Sullivan 203 873 857 99,47 % 1 087 534 0,53 % Gregory D. Tretiak 203 239 619 99,16 % 1 721 772 0,84 % Beth Wilson 204 681 180 99,86 % 278 875 0,14 %

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 257 milliards de dollars au 30 avril 2022. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

