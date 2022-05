"She Moves Us": entretien avec la pilote automobile et ambassadrice PUMA Naomi Schiff





La pilote automobile, présentatrice et cascadeuse Naomi Schiff se livre en toute candeur à propos des sacrifices et des défis d'une femme dans le sport automobile à l'occasion d'une conversation vidéo "She Moves Us" pour la société de sport PUMA: "J'ai déjà vécu beaucoup d'expériences malgé mon jeune âge. La chose la plus importante est d'avoir les reins solides, car vous allez rencontrer tant d'obstacles sur votre chemin, beaucoup plus que nos homologues masculins. Vous devez donc croire en vous, car personne ne le fera à votre place. Assurez toujours vos arrières."

L'ancienne pilote de W-Series s'engage à promouvoir l'égalité dans les sports mécaniques et désire fournir aux filles et aux jeunes femmes les outils nécessaires pour faire carrière dans la course automobile: "Lors de ma première compétition, je n'avais pas vraiment envie de participer à la course. Je trouvais tout cela assez intimidant car personne autour de moi ne me ressemblait. Mon père m'a en quelque sorte jetée à l'eau et m'a dit: "Allez, on fonce". J'étais très nerveuse et je n'avais pas envie de participer. Au final, je me suis vraiment amusée. J'ai terminé la course avec le sourire aux lèvres et je n'ai jamais regretté."

La campagne "She Moves Us" veut encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à avoir confiance en elles en diffusant des récits de réussite et d'efforts et contribuer à renforcer leurs droits dans le monde. Elle est inspirée par la pop star mondiale et ambassadrice PUMA Dua Lipa, qui a déclaré: "Partager des histoires de réussite fait partie intégrante des stratégies visant à briser les stéréotypes, en particulier dans des domaines comme le sport et le divertissement où l'on avait tendance à amplifier les réalisations des hommes. Les femmes réussissent déjà à tous les niveaux et célébrer leurs réalisations est passionnant et stimulant. Cela encourage également celles qui veulent se battre à viser les étoiles".

PUMA propose une gamme de produits inclusive qui répond aux besoins des femmes et des filles qui font du sport: sous-vêtements et vêtements de sport, mode sport épurée, vêtements de maternité et produits de performance exclusivement conçus pour les femmes. PUMA aide tous les athlètes à atteindre leur plus haut niveau de performance et oeuvre avec des organisations et des partenaires engagés à l'élimination des barrières dans le sport.

Retrouvez l'interview vidéo "She Moves Us" de Naomi Schiff en cliquant ICI.

PUMA, l'une des principales marques de sport au monde, conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA ne cesse de faire avancer le sport et la culture en créant des produits performants pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits lifestyle inspirés par le sport dans des catégories comme le football, la course, l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des créateurs et des marques de renom pour introduire les tendances sport dans la culture et la mode urbaines. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 16 000 personnes dans le monde. Son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

