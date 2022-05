Pwnk - La nouvelle génération de divertissement interactif





PÉKIN, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Pwnk a été lancé sur Steam à la fin du mois d'avril. L'un des modes de jeu, Pwnk Royale, est un mini-jeu de bataille royale permettant aux streamers de jouer avec leur communauté de téléspectateurs. Les spectateurs participent en temps réel à un jeu type Squid Game en streaming, chaque tour un cinquième des participants est éliminé, et le gagnant final remporte tous les points après 30 minutes de défi. Cette nouvelle façon d'engager le public du streaming a instantanément créé un grand buzz dans le monde du streaming, plus d'un millier de streamers ont rejoint la communauté discord de Pwnk depuis lors.

Avec des modes de jeu comme Pwnk Royale, Pwnk aide les streamers à faire participer leur public en direct beaucoup plus facilement, Pwnk fait également de la création de contenu interactif en direct une tâche simple pour tout le monde. Le public ne se contente plus de regarder du contenu, il peut aussi participer, contribuer et même devenir le centre d'intérêt des jeux diffusés de son streamer préféré.

Pwnk est un centre de jeu MMO interactif conçu sur mesure pour la communauté des streamers. Pwnk world est un parc à thème fantastique, construit sur un mystérieux archipel de Pwnk. Il existe 8 modes de jeu interactifs différents avec le premier lancement sur Steam. 4 nouveaux jeux interactifs seront lancés chaque mois selon le développeur de Pwnk. Tous ces jeux interactifs permettront aux streamers de jouer avec leurs communautés via le chat de la plateforme. Les spectateurs n'ont pas besoin de télécharger de clients supplémentaires, mais seulement de saisir les commandes à l'aide de simples commentaires.

Pwnk collabore actuellement avec les principales plateformes de streaming en direct telles que Twitch et Meta pour créer un contenu de divertissement interactif de nouvelle génération, permettant à des millions de joueurs de jouer à des jeux en streaming vidéo. Peu de temps après son lancement sur Steam, Pwnk a reçu des réponses positives écrasantes sur la plateforme de la part de la communauté des streamers. Les streamers recommandent Pwnk comme l'un des premiers jeux interactifs natifs du cloud.

L'interactivité est le facteur le plus important qui sépare les jeux et le streaming des divertissements traditionnels. L'interaction elle-même devient le facteur qui incite les participants à apprécier les jeux interactifs. Par rapport aux formats de divertissement traditionnels comme les vidéos, Pwnk vise à offrir une expérience de divertissement de nouvelle génération axée sur l'interactivité.

Starscape Pte. Ltd, incorporée à Singapour, est l'équipe derrière Pwnk. Starscape dispose d'une équipe multinationale, avec des vétérans dévoués de Meta (anciennement Facebook), Bytedance, Tencent TiMi Studio et Funplus ayant des décennies d'expérience dans le développement de jeux et de plateformes de médias sociaux. Pour les demandes de presse, veuillez contacter : [email protected]

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 11:33 et diffusé par :