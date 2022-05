Évacuations aéromédicales programmées dans l'ouest du Québec : Airmedic est sélectionné pour offrir le service





SAINT-HUBERT, QC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Airmedic est fier de desservir la population du Québec à titre de prestataire complémentaire de service pour le gouvernement du Québec dans le cadre du contrat de service d'évacuations aéromédicales programmées pour les régions sociosanitaires de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et des terres cris de la Baie-James.

Conclue avec le service aérien gouvernemental du ministère des Transports, cette entente, d'une durée d'un an et renouvelable pour trois ans, contribuera à soutenir la mission du Programme d'évacuations aéromédicales du Québec (ÉVAQ), relevant du CHU de Québec-Université Laval (CHU), pour l'accès aux soins spécialisés et surspécialisés des populations éloignées.

« Dans le cadre de l'appel d'offres public, nous avons participé à un processus rigoureux d'audit aérien et médical pour être sélectionnés et répondre aux exigences gouvernementales en matière de qualité dans le transport et le traitement des patients. », souligne Louis-Philippe Loiselle Fortier, vice-président Services cliniques et initiatives stratégiques chez Airmedic. « Nous sommes heureux que nos aptitudes soient complémentaires aux opérations du gouvernement et nous partageons une vision commune, des objectifs de rendement et une approche centrée sur la qualité des soins au bénéfice des patients. », ajoute-t-il.

Airmedic met en service depuis le 1er avril 2022 un avion Pilatus PC-12, muni d'une configuration médicale adaptée aux besoins de la clientèle, qui volera cinq jours par semaine pour transporter les patients vers les grands centres tertiaires de la province pour y recevoir des soins. Ces derniers bénéficieront également de ce service pour retourner en région terminer leur épisode de soins.

Tous deux portés par l'objectif de garantir l'accès aux soins et services de santé à l'ensemble des Québécois sur le territoire, Airmedic est fier de collaborer avec ÉVAQ, chef de file provincial en transport sanitaire aérien depuis 40, à la réalisation de cette importante mission.

