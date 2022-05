Le gouvernement du Canada commémore l'importance historique nationale du Curé Antoine Labelle





Curé Labelle a joué un rôle important dans l'histoire des Laurentides, incluant le développement de son chemin de fer

SAINT-JÉRÔME,QC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Personnage marquant de la fin du XIXe siècle au Québec, Antoine Labelle est un prêtre catholique qui a été curé de la paroisse de Saint-Jérôme de 1868 à 1891. Surnommé le « roi du Nord », il conçoit un projet visant l'établissement des Canadiens français sur les territoires du nord-ouest du Québec, du nord de l'Ontario et du Manitoba afin de contrer leur exode vers les États-Unis. Principal artisan de la colonisation des Laurentides et promoteur de son développement économique et de son réseau ferroviaire, Labelle participe à la fondation d'une vingtaine de paroisses et à l'établissement de près de 5?000 habitants dans cette région. Celle-ci est occupée par diverses populations depuis près de 6 000 ans, et fait partie du territoire des Algonquins-Anishinabeg.

Aujourd'hui, Mme Yolande Cohen, représentante de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, au nom du gouvernement du Canada, a commémoré l'importance historique nationale du Curé Antoine Labelle lors d'une cérémonie spéciale visant à dévoiler une plaque à Saint-Jérôme, Québec.

Né en 1833 à Sainte-Rose (Laval) dans le Bas-Canada, Antoine Labelle quitte le foyer familial pour le Petit Séminaire de Sainte-Thérèse à l'âge de 10 ans, où il étudie jusqu'en 1852 puis y fait sa cléricature. Connus sous le nom de « curé Labelle », il voit sa mémoire se perpétuer notamment grâce à son oeuvre, mais aussi grâce à ceux qui ont perpétué son souvenir dans la toponymie et des séries télévisées populaires.

Par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le gouvernement du Canada commémore les personnages, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes ainsi que les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de commémoration repose en grande partie sur des nominations publiques. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été faites.

Les lieux et les désignations historiques nationales commémorent tous les aspects de l'histoire du Canada. Les désignations peuvent nous amener à contempler les moments complexes et difficiles qui ont contribué à définir le Canada d'aujourd'hui. En partageant ces histoires avec les Canadiens et Canadiennes, nous espérons favoriser une meilleure compréhension et des discussions ouvertes sur les histoires, les cultures et les réalités de l'histoire du Canada.

Le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l'entrée gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins, et pour les nouveaux citoyens canadiens, l'entrée gratuite pour un an dans les lieux de Parcs Canada d'un océan à l'autre. Nous invitons les Canadiens et les Canadiennes à en apprendre davantage sur leur histoire -- les quartiers historiques, en passant par des phares aux champs de bataille et les contributions des Autochtones au Canada, il y a un éventail impressionnant de lieux et d'histoires à découvrir.

Citations

« Le curé Labelle est un personnage légendaire québécois grâce à son oeuvre. Il a participé à la fondation d'une vingtaine de paroisses et à l'établissement de près de 5?000 habitants dans les Laurentides afin de contrer l'exode des Canadiens français vers les États-Unis. Au nom du gouvernement du Canada, j'ai le plaisir de reconnaître officiellement aujourd'hui l'importance historique nationale du curé Labelle. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et

Député de Laurier-Sainte-Marie, Québec

« La Ville est très fière de ce nouvel hommage rendu à notre bon curé Labelle, un homme à l'imposante stature dont la contribution au développement de notre région est encore plus imposante. Au nom de toutes les Jérômiennes et de tous les Jérômiens, je tiens à remercier Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, de contribuer à garder bien vivante la mémoire du "Roi du Nord", une figure emblématique de l'établissement des Canadiens français dans les Laurentides, mais aussi, de Saint-Jérôme qui ne l'oubliera jamais. »

Marc Bourcier,

Maire de la Ville de Saint-Jérôme

« Chez Histoire et Archives Laurentides, nous sommes fiers d'avoir contribué à cette reconnaissance nationale du curé Antoine Labelle. Personnage incontournable de la colonisation de notre région des Laurentides au 19e siècle, il mérite aussi d'être mieux connu pour sa vision de l'établissement des Canadiens français dans un vaste territoire qui s'étendait vers les terres plus à l'ouest, même jusqu'à Winnipeg. »

Henri Prévost,

Président d'Histoire et Archives Laurentides

Les faits en bref

De 1855 à 1856, il complète sa formation au Grand Séminaire de Montréal pour être ordonné prêtre à l'âge de 23 ans. Au cours des 12 années suivantes, il oeuvre dans plusieurs paroisses jusqu'à l'obtention de sa première cure à Saint-Antoine-Abbé dans le comté de Huntingdon en 1859.

en 1859. Le 15 mai 1868, Labelle est nommé curé de la paroisse de Saint-Jérôme où il passe 22 ans au service de cette communauté.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a pour mandat de conseiller le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la commémoration des lieux, des personnages et des événements d'importance historique nationale qui ont façonné l'histoire du Canada .

a pour mandat de conseiller le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la commémoration des lieux, des personnages et des événements d'importance historique nationale qui ont façonné l'histoire du . Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

Documents connexes

Fiche d'information : Antoine Labelle (1833-1891)

Liens connexes

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 11:02 et diffusé par :