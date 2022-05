HOYA Vision Care publie les résultats de la première étude clinique de suivi des verres MiYOSMART sur six ans





Des données probantes démontrent l'efficacité continue des verres à long terme pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants.

BANGKOK, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- HOYA Vision Care, un leader de l'innovation en matière de technologie optique, a partagé les résultats d'une étude clinique de suivi de six ans sur son verre de lunettes primé MiYOSMART avec la technologie « Defocus Incorporated Multiple Segments » (D.I.M.S.) lors de la conférence 2022 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) à Denver, Colorado, aux États-Unis. Les résultats de la plus longue étude sur un verre de lunettes pour la gestion de la myopie ont été présentés par le professeur Carly Lam du Centre for Myopia Research de l'Université polytechnique de Hong Kong, qui a mené les recherches.

Les résultats de l'étude clinique de six ans menée sur 90 enfants en Asie ont porté sur la progression de la myopie chez les enfants qui portaient les verres de lunettes MiYOSMART de HOYA Vision Care. Les résultats ont renforcé une précédente étude de suivi de trois ans1, suite d'un essai contrôlé randomisé (ECR) de deux ans2, qui a été publié dans le British Journal of Ophthalmology, démontrant de solides preuves de l'efficacité des verres pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants âgés de 8 à 13 ans. Les résultats de l'étude de suivi à long terme, d'une durée de six ans, ont prouvé que l'effet de contrôle de la myopie des verres de lunettes MiYOSMART se maintient dans le temps pour les enfants qui portent ces verres. Cela a également confirmé que les patients qui cessent de porter le verre de lunettes MiYOSMART ne présentent aucun effet de rebond par rapport aux taux initiaux de progression de la myopie au cours de l'essai de contrôle randomisé de deux ans ou par rapport à la population générale.

« Cette étude clinique de suivi d'une durée de six ans sur le verre de lunettes MiYOSMART, la plus longue étude jamais menée sur un verre de lunettes de gestion de la myopie, montre que les effets de contrôle de la myopie sont durables dans le temps, ce qui est une nouvelle très excitante », a déclaré Natalia Vlasak, responsable mondiale des affaires médicales et scientifiques chez HOYA Vision Care. « Cette étude a également répondu à une autre question clé des professionnels de la vue concernant l'effet rebond du verre : nous sommes très heureux que cette étude clinique prouve qu'il n'y a pas d'effet rebond si l'utilisation du verre est arrêtée. » « HOYA Vision Care s'engage à être un leader dans le développement d'un moyen sûr et efficace de gérer le problème croissant de la myopie chez les enfants », a-t-elle ajouté.

Lancé en 2018, le verre de lunettes MiYOSMART a été développé en coopération avec l'Université polytechnique de Hong Kong pour traiter la myopie, qui est un problème de santé mondial croissant, les experts du secteur prévoyant que près de 50 % de la population mondiale sera touchée d'ici 2050.3 Le verre utilise la technologie D.I.M.S., qui permet aux enfants de maintenir une vision claire. Ils s'adaptent à toutes montures pour enfants et ont l'apparence de verres ordinaires. Depuis 2018, un million de patients dans plus de 30 pays ont bénéficié du port du verre de lunettes MiYOSMART.4

1 Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study. British Journal of Ophthalmology. Première publication en ligne : 17 mars 2021. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Première publication en ligne : 29 mai 2019. doi : 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

3 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036?1042.

4 Basé sur le nombre de lentilles vendues selon les données de vente de Hoya en date de février 2022. Les résultats individuels peuvent varier.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PRODUITS ? L'utilisation des verres MiYOSMART n'a pas été autorisée pour traiter la myopie dans tous les pays, y compris les États-Unis, et celles-ci ne sont pas vendues dans tous les pays à l'heure actuelle, y compris les États-Unis.

À propos de HOYA Vision Care

HOYA Vision Care est un leader mondial passionné de l'innovation en matière de technologie optique depuis plus de 60 ans. En tant que fabricant de verres de lunettes de haute qualité et très performants, HOYA continue de stimuler l'innovation en matière de technologie optique dans le but de trouver les meilleures solutions de soins de la vue pour les professionnels des soins oculaires. L'entreprise fournit des verres dans 52 pays par l'entremise d'un réseau mondial comptant 18 000 employés et 45 laboratoires.

