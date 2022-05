Duvaltex investit 15,8 M$ pour consolider ses opérations de tissage et débuter l'automatisation de son usine de Saint-Georges





SAINT-GEORGES, QC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Duvaltex, leader nord-américain du textile innovant, est fier d'annoncer des investissements de près de 15,8 M$ dans un projet de consolidation de ses activités au Québec, soutenu par des prêts totalisant 9 M$ octroyés par le gouvernement du Québec et Investissement Québec. Le projet permettra de débuter l'automatisation de son usine de tissage de Saint-Georges afin d'accroître sa production de tissus innovants en misant sur l'apport des technologies de l'information et du numérique.

Fort potentiel de production

Concrètement, ces investissements permettront la modernisation de ses équipements et l'intégration de l'automatisation de ses opérations de tissage à Saint-Georges de Beauce. Ainsi, le financement important du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec permettra à Duvaltex d'améliorer sa compétitivité en réduisant ses coûts de fabrication et ses délais de livraison, de même qu'en augmentant la qualité de ses produits. Le projet renforcera la compétitivité de Duvaltex sur les marchés étrangers où sont exportés jusqu'à 90 % de sa production.

L'innovation, une réponse à l'ère du temps

Pour Duvaltex, l'investissement dans l'équipement manufacturier de pointe est la stratégie déployée pour arriver à poursuivre sa croissance dans le contexte de rareté de main-d'oeuvre actuel. Également, ce financement permettra à Duvaltex d'optimiser ses opérations et de créer des emplois à grande valeur ajoutée dans la région de la Beauce, ce dont l'entreprise est très fière.

Citations

« En modernisant leurs équipements, les entreprises améliorent leur productivité et renforcent leur compétitivité tout en se donnant les moyens de se démarquer. C'est exactement ce que fait Duvaltex?! La transformation numérique, c'est une stratégie incontournable pour assurer l'avenir de nos entreprises. » -- Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

«?Nous sommes extrêmement fiers de lancer ce projet qui réaffirme la posture de Duvaltex comme leader de l'industrie manufacturière au Québec, et nous permet d'automatiser nos installations. Nous sommes d'autant plus fiers de faire ce projet avec la pleine collaboration de nos employés et de nos partenaires. C'est une première étape dans le déploiement de la vision de l'entreprise. Merci à Investissement Québec de nous soutenir dans ce projet.?» -- Alain Duval, président et chef de la direction de Duvaltex

« Le virage numérique et l'automatisation sont des outils essentiels pour que les entreprises de la Beauce puissent demeurer compétitives partout dans le monde. Duvaltex est certainement un modèle. En plus de créer des emplois de qualité, elle contribue hautement à l'essor de l'économie de notre région. » -- Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Notre équipe est heureuse de prendre part depuis de nombreuses années aux projets de croissance d'Alain Duval et de la grande équipe de Duvaltex. En misant sur de l'équipement innovant et sur l'automatisation, l'entreprise pourra optimiser ses activités, ce qui l'amènera à rapatrier une partie de sa production en sol beauceron. En Chaudière-Appalaches et dans toutes les régions du Québec, les experts d'Investissement Québec ont les outils nécessaires pour soutenir les entrepreneurs dans l'atteinte de leurs objectifs, notamment afin de solidifier nos chaînes d'approvisionnement. » -- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

À propos de Duvaltex

Duvaltex est le plus grand fabricant textile pour le mobilier de bureau en Amérique du Nord et un important fournisseur de textiles de protection. Duvaltex se spécialise dans la conception et la production de solutions textiles novatrices et écoresponsables. Duvaltex s'engage à changer la façon dont les produits sont fabriqués, utilisés et réutilisés, créant ainsi de la valeur pour les générations futures.

SOURCE Duvaltex

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 10:30 et diffusé par :