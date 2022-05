Forum financier international 2022 : les conflits géopolitiques et la pandémie de COVID-19 compromettent les efforts visant à stimuler la reprise économique mondiale





BEIJING, 6 mai 2022 /CNW/ - Au cours d'une séance en ligne tenue le 27 avril dans le cadre du Forum financier international (FFI), des experts ont expliqué que les défis conflictuels auxquels nous faisons face ont plongé l'économie internationale dans l'incertitude. En effet, le monde connaît actuellement une escalade de conflits géopolitiques, une inflation galopante et de nouvelles éclosions du coronavirus.

Sur le thème « Les défis posés par la nouvelle conjoncture mondiale et comment y répondre », la réunion printanière du FFI 2022 inaugurée à la fin du mois d'avril a été l'occasion pour un groupe international de spécialistes en économie et de dirigeants politiques d'attirer l'attention sur les fluctuations économiques et les perspectives mondiales. Ils ont également pu discuter de stratégies et de mesures de soutien qui permettraient aux marchés de relever les défis à venir.

« Après un regain en 2021, la reprise économique s'essouffle partout sur la planète, a souligné Zhu Xian, vice-président et secrétaire général du FFI et ancien vice-président de la Banque mondiale.

Dans un contexte de nouvelle vague de COVID-19, la reprise économique mondiale dépend en grande partie de mesures favorisant l'atteinte d'un équilibre face aux défis continus du marché du travail, aux restrictions persistantes touchant la chaîne d'approvisionnement et à la montée en flèche de l'inflation. »

S'exprimant sur le rôle joué par la pandémie dans le remodelage du paysage économique international, Han Seung-soo - ancien premier ministre de Corée, coprésident du FFI et président de la 56e Assemblée générale des Nations Unies - a souligné que celle-ci avait grandement stimulé la régionalisation de l'économie mondiale.

D'après lui, le défi à relever, notamment au cours des prochaines années, est celui du maintien de la prospérité apportée par la mondialisation des dernières décennies. La Chine, la Corée du Sud et de nombreux autres pays ont fortement bénéficié du processus de cette mondialisation économique.

« Les mesures de stimulation économique destinées à aider le public à traverser la pandémie COVID-19 ont causé une inflation élevée et ont exacerbé les inégalités sociales, a expliqué Jenny Shipley, ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande et membre du conseil d'administration du FFI. Les gouvernements devraient se concentrer sur le soutien des personnes dans le besoin et mettre au premier plan la lutte contre les inégalités. »

Selon Azymbakiev Muratbek Abakirovich, secrétaire général adjoint de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'économie internationale continue de subir les effets négatifs de la pandémie. Effets qui ont été aggravés par la montée du protectionnisme commercial et par les obstacles commerciaux unilatéraux, puisqu'ils ont gravement nui à la durabilité et à l'équilibre de la croissance économique de la planète.

Il a appelé les dirigeants mondiaux à prendre les mesures nécessaires pour aborder les enjeux liés aux changements climatiques, à l'épuisement des ressources énergétiques et à la détérioration de l'environnement. Il a de plus précisé qu'à ces défis notables viennent s'ajouter les menaces pesant sur le développement durable à l'échelle mondiale et causées par la politisation des relations économiques, l'affaiblissement de la gouvernance dans le monde et le blocage des réformes du système de commerce international.

À propos du Forum financier international

Fondé en 2003, le Forum financier international est une organisation non gouvernementale indépendante et sans but lucratif. Le forum créé par les dirigeants financiers de plus de 20 pays, régions et organisations internationales, dont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et les Nations Unies, est une plateforme de dialogue et de communication de haut niveau établie depuis longtemps. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477

SOURCE International Finance Forum (IFF)

Communiqué envoyé le 6 mai 2022 à 10:29 et diffusé par :