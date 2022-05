Tournée du ministre Lamontagne en Gaspésie - OTTAWA ET QUÉBEC ANNONCENT UNE AIDE FINANCIÈRE À GASPÉSIE GOURMANDE POUR SOUTENIR L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE DE LA RÉGION





QUÉBEC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, annoncent une aide financière à l'organisme Gaspésie Gourmande afin de faire rayonner les produits de la Gaspésie partout au Québec. Cet appui financier permet également de soutenir les initiatives d'accès aux marchés locaux pour les producteurs et transformateurs. C'est un montant de 282 805 $ qui est investi dans le développement économique de la région, pour des projets d'une valeur totale de 654 233 $.

Ainsi, deux projets de Gaspésie Gourmande bénéficieront de 99 290 $ en provenance du Programme Proximité dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture pour atteindre leurs objectifs :

une aide de 49?290 $ pour soutenir la phase deux de Gourmand de la Gaspésie, ce qui permettra de contribuer au plan d'action et de communication du projet;

une aide de 50?000 $ pour le projet Espace Gaspésie Gourmande en épicerie, qui vise à accompagner les entreprises, à outiller les acheteurs et à faciliter l'achat de produits locaux pour une mise en marché optimale sur le territoire de la région.

Soutien de projets qui favorisent l'autonomie alimentaire

Le ministre Lamontagne profite de sa visite en Gaspésie pour annoncer également deux subventions additionnelles afin de reconnaître le leadership de la région dans le secteur bioalimentaire :

une aide financière totale de 90?000 $ pour soutenir le fonctionnement de Gaspésie Gourmande, soit 30?000 $ par année pour les trois prochaines années; ce montant s'ajoute à une contribution de 65?000 $ dans le cadre du programme Territoire : priorités bioalimentaires, qui soutient également le fonctionnement de l'organisme et son mandat de concertation et de mobilisation du secteur agricole et agroalimentaire de la Gaspésie;

une somme de 28?515 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région (PADAAR) pour la mise en place du répertoire gourmand le Guide-Magazine Gaspésie Gourmande, qui contribue aux activités de commercialisation des entreprises.

Citations

« Gaspésie Gourmande est une marque puissante pour faire rayonner les produits agroalimentaires de la Gaspésie ainsi que ceux qui les cultivent, les transforment et les servent. Nos investissements permettront aux consommateurs de partout au Québec de les découvrir ou d'y avoir accès plus facilement. Notre gouvernement continuera d'appuyer les projets qui mobilisent les communautés, contribuent au développement économique des régions et renforcent notre sécurité alimentaire. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Aider financièrement Gaspésie Gourmande est un levier important en lien avec notre objectif d'accroître notre autonomie alimentaire, partout dans chaque région. Les produits offerts par les producteurs et transformateurs de la Gaspésie sont uniques, et les rendre disponibles pour les Québécoises et Québécois tout au long de l'année est un défi. Gaspésie Gourmande sert de catalyseur pour les gens d'ici. Au bout du compte, ce ne sont pas que les entreprises d'ici qui profiteront de cette aide financière, mais nous pourrons tous profiter du savoir-faire gaspésien et de leurs excellents produits. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce financement est important pour les producteurs et transformateurs locaux. Il assurera de belles retombées économiques pour toute la communauté gaspésienne. Gaspésie Gourmande met en valeur l'expertise, la passion et la créativité des entreprises locales, et en s'adaptant aux nouvelles réalités de mise en marché, elle permet de contribuer à la vitalité et au rayonnement de la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le Programme Proximité est une partie prenante du Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA), qui permet de rapprocher les producteurs agricoles et les transformateurs artisans des consommateurs par le développement et la consolidation d'initiatives de mise en marché de proximité qui répondent aux besoins des consommateurs. Rappelons que le PCA représente un engagement de 3 milliards de dollars sur 5 ans (2018-2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada qui appuie le secteur canadien des produits agroalimentaires et agro-industriels. Cela comprend un engagement de 2 milliards de dollars dont les coûts sont partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les gouvernements provinciaux et territoriaux (40 %) pour des programmes conçus et exécutés par les provinces et les territoires afin de renforcer et de faire croître le secteur canadien de l'agriculture.

qui appuie le secteur canadien des produits agroalimentaires et agro-industriels. Cela comprend un engagement de 2 milliards de dollars dont les coûts sont partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les gouvernements provinciaux et territoriaux (40 %) pour des programmes conçus et exécutés par les provinces et les territoires afin de renforcer et de faire croître le secteur canadien de l'agriculture. Le PADAAR soutient l'adaptation des entreprises agroalimentaires dans un contexte d'ouverture des marchés et d'accès à ceux-ci. Il vise également la mobilisation des acteurs locaux du développement autour de projets concertés et collectifs qui mettent en valeur les potentiels économiques du secteur bioalimentaire.

Gaspésie Gourmande est un organisme regroupant plus de 160 entreprises qui promeut les produits, les producteurs et les transformateurs de la région péninsulaire.

Le secteur agricole en Gaspésie, c'est 249 entreprises et plus de 27 millions de dollars de recettes monétaires, principalement dans les secteurs de la production laitière et acéricole, puis dans les secteurs des bovins et des veaux, de l'horticulture ornementale et des légumes.

Le secteur gaspésien des pêches et de l'aquaculture commerciales compte quant à lui 342 entreprises qui génèrent plus de 345 millions de dollars de recettes monétaires, principalement dans les domaines de la capture et de la transformation de produits marins.

