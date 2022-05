Avis - Saisie de nombreux produits non homologués pouvant présenter de graves risques pour la santé et vendus pour l'amélioration de la performance sexuelle et l'entraînement auprès de détaillants dans la vallée du Bas Fraser (C.-B.) et à Cochrane (Alb.)





OTTAWA, ON, le 6 mai 2022 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que le produits énuméré ci-dessous pourrait présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris les mesures que les Canadiens et les Canadiennes peuvent prendre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les membres de la population canadienne sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Magnum Gold 24K Amélioration de la

performance sexuelle Analyse de Santé Canada

indique la présence de tadalafil Fantasy Factory Lieux: 1109, avenue Royal

New Westminster, C.-B.

(détaillant et entrepôt) 1155, rue Davie

Vancouver, C.-B. 1097, rue Granville

Vancouver, C.-B. 8271, rue Scott

Delta, C.-B. 20718 -- 2, autoroute

Lougheed

Maple Ridge, C.-B 10740, boulevard King George

Surrey, C.-B. 2388, rue McCallum

Abbotsford, C.-B. Saisi chez les détaillants et à l'entrepôt MAGNUM XXL 9800 Amélioration de la performance sexuelle Analyse de Santé Canada

indique la présence de tadalafil Fantasy Factory Lieux: 1109, avenue Royal

New Westminster, C.-B.

(détaillant et entrepôt) 1155, rue Davie

Vancouver, C.-B. 1097, rue Granville

Vancouver, C.-B. 8271, rue Scott

Delta, C.-B. 20718 -- 2, autoroute Lougheed

Maple Ridge, C.-B. 10740, boulevard King George

Surrey, C.-B. 2388, rue McCallum

Abbotsford, C.-B. Saisi chez les détaillants et à l'entrepôt Members Only Sexual Performance Supplement Amélioration de la performance sexuelle Analyse de Santé Canada

indique la présence de sildénafil

et méthandrostenolone Fantasy Factory Lieu: 1109, avenue Royal

New Westminster, C.-B.

(détaillant et entrepôt) Saisi à l'entrepôt MV7 Days Extreme 3500 Amélioration de la performance sexuelle Analyse de Santé Canada

indique la présence de tadalafil Fantasy Factory Lieux: 1109, avenue Royal

New Westminster, C.-B.

(détaillant et entrepôt) 1155, rue Davie

Vancouver, C.-B. 1097, rue Granville

Vancouver, C.-B. 8271, rue Scott

Delta, C.-B. 20718 -- 2, autoroute Lougheed

Maple Ridge, C.-B 10740, boulevard King George

Surrey, C.-B. 2388, rue McCallum

Abbotsford, C.-B. Saisi chez les détaillants et à l'entrepôt MV7 Days Power Gummy Amélioration de la performance sexuelle Analyse de Santé Canada

indique la présence de tadalafil Fantasy Factory Lieux: 1109, avenue Royal

New Westminster, C.-B.

(détaillant et entrepôt) 1155, rue Davie

Vancouver, C.-B. 1097, rue Granville

Vancouver, C.-B. 8271, rue Scott

Delta, C.-B. 20718 -- 2, autoroute Lougheed

Maple Ridge, C.-B 10740, boulevard King George

Surrey, C.-B. 2388, rue McCallum

Abbotsford, C.-B. Saisi chez les détaillants et à l'entrepôt MYO-BURN Supplément à l'entraînement Analyse de Santé Canada

indique la présence de yohimbine Reflex Supplements 3 -- 205, 3e Avenue Ouest Cochrane, Alb. Saisi chez le détaillant MYO-BURN Supplément à l'entraînement Les analyses de Santé Canada

d'un produit ayant un emballage semblable (saisi

auprès de Reflex Supplements)

révèlent la présence de yohimbine Fuel Supplements & Food Bar 138--3000, autoroute Lougheed Coquitlam, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-CARD Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de cardarine GW-501516 Fuel Supplements & Food Bar 138--3000, autoroute Lougheed Coquitlam, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-HER Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Fuel Supplements & Food Bar 138--3000, autoroute Lougheed Coquitlam, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-HGH Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de MK-677 Fuel Supplements & Food Bar 138--3000, autoroute Lougheed Coquitlam, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-LGD Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de ligandrol (LDG 4033) Fuel Supplements & Food Bar 138--3000, autoroute Lougheed Coquitlam, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-RAD Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de RAD 140 testolone Fuel Supplements & Food Bar 138--3000, autoroute Lougheed Coquitlam, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-SLEEP Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de ibutamoren (MK-677) Fuel Supplements & Food Bar 138--3000, autoroute Lougheed Coquitlam, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-SR Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de SR-9009 (cardarine) Fuel Supplements & Food Bar 138--3000, autoroute Lougheed Coquitlam, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-STA Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Fuel Supplements & Food Bar 138--3000, autoroute Lougheed Coquitlam, C.-B. Saisi chez le détaillant Iron Brothers Thermo Burn Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de yohimbine Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant Limited Gangster Series

MYO-TKO (Blueberry Pomegranate) Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de yohimbine et de cardarine GW-501516 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant Limited Gangster Series

MYO-TKO (Cherry Cola) Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de yohimbine et de cardarine GW-501516 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C. -B. Saisi chez le détaillant Limited Gangster Series

MYO-TKO (Watermelon) Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de yohimbine et de cardarine GW-501516 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-CARD Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de cardarine GW-501516 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-HER Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-HGH Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de ibutamoren MK-677 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-LGD Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de ligandrol (LDG 4033) Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-RAD Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de RAD 140 testolone Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-S4 Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de andarine Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-SR Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de SR-9009 (cardarine) Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-STA Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-TKO (Blue Raspberry) Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-TKO (Fruit Punch) Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-TKO (Fuzzy Peach) Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-TKO (Grape Candy) Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-TKO (Pineapple Mango) Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-TKO (Sour Gummies) Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

d'ostarine MK-2866 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant MYO-YK Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de myostine YK-11 Muscle Complex Supplements International Village Mall 1151--88, rue Pender Ouest Vancouver, C.-B. Saisi chez le détaillant

Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

