Avis aux médias - Le président de la CSQ de passage en Abitibi-Témiscamingue





Val-d'Or, QC, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, sera à Val-d'Or aujourd'hui et demain, sur invitation du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT-CSQ), qui tient son 26e congrès sur le thème « L'engagement au coeur de nos préoccupations ».

Le leader syndical rencontrera les personnes déléguées du Congrès pour discuter, notamment, de sa vision du syndicalisme et du rôle des centrales syndicales dans la société québécoise en 2022, spécialement à l'aube d'une nouvelle négociation du secteur public, qui s'amorcera à l'automne.

Éric Gingras sera disponible pour accorder des entrevues ce samedi.

Pour toute demande, les médias sont priés de contacter Maude Messier, attachée de presse de la CSQ, au numéro suivant : 514 213-0770 (cellulaire et textos).

Aide-mémoire



QUOI : Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est de passage en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du 26e Congrès du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT-CSQ)



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

QUAND : 6 et 7 mai 2022

OÙ : Hôtel Forestel - Centre des congrès

1001, 3e avenue Est

Val-d'Or

Rappelons que la CSQ représente plus de 6 000 membres en Abitibi-Témiscamingue, notamment en éducation, en enseignement supérieur, en petite enfance, ainsi qu'au sein de la plus grande association de personnes retraitées du Québec, soit l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ).

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

