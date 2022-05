Une personne est accusée d'avoir contribué à des activités terroristes à la suite d'une enquête de la GRC





WINDSOR, ON, le 6 mai 2022 /CNW/ - Après avoir mené une enquête en partenariat avec la Section de la lutte contre le terrorisme de la Police provinciale de l'Ontario (PATS PPO) et le service de police de Windsor, l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a accusé une personne d'avoir participé ou contribué aux activités d'un groupe terroriste.

Entre le 12 février et le 20 mai 2021, une personne a commis diverses infractions motivées par la haine dans la région de Windsor. À la suite de l'enquête, l'EISN de la GRC a été en mesure de déterminer que l'individu avait présenté une demande en ligne pour se joindre à une entité terroriste inscrite, la Division Atomwaffen (aussi connue sous le nom d'Ordre national socialiste), et avait proposé ses compétences à cette entité terroriste inscrite afin de faire des choses pour elle et s'était engagé à cet égard.

Seth Bertrand (19 ans), de Windsor, a été accusé de ce qui suit :

Avoir participé ou avoir contribué, directement ou indirectement, à une activité d'un groupe terroriste dans le but d'accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, en violation de l'article 83.18(1) du Code criminel.

« Le succès de cette enquête est directement attribuable à la force de nos partenariats entre les services policiers et les services de renseignements. De concert avec nos partenaires, le service de police de Windsor et la PATS PPO, la GRC demeure déterminée à lutter contre les extrémistes violents motivés par des considérations idéologiques qui menacent la sécurité publique de tous les Canadiens et réagit rapidement dans de tels cas. »

-L'inspectrice Cheryl Brunet-Smith, Équipe intégrée de la sécurité nationale de la Division O

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous souhaitez signaler une information relative à une menace non immédiate envers la sécurité nationale, veuillez communiquer avec le Réseau info-sécurité nationale de la GRC au numéro suivant : 1 800 420-5805. Pour signaler une menace immédiate à la sécurité nationale, veuillez composer le 911 ou communiquer avec votre service de police local.

