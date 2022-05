L'installation hautement automatisée de Metro Chaîne D'Approvisionnement à Bolton est maintenant pleine à la suite de la signature d'accords clients





TORONTO, 06 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne D'Approvisionnement a rempli son centre de distribution de pointe de 285?000 pieds carrés à Bolton, en Ontario, après avoir conclu des accords clients. L'aménagement de l'installation hautement automatisée se déroule comme prévu, et les premières expéditions des clients sont attendues en décembre 2022.



«?Nous tenons à remercier nos clients de s'associer à nous dans notre installation de Bolton?», déclare Martin Graham, président de groupe de Metro Chaîne D'Approvisionnement. «?Comme les entreprises continuent d'exiger des solutions de chaîne d'approvisionnement innovantes qui gèrent les périodes de pointe saisonnières et imprévues, nous sommes bien placés pour soutenir leur croissance en Amérique du Nord et en Europe avec de futurs sites qui utilisent une automatisation avancée.?»

En 2021, Metro Chaîne D'Approvisionnement a annoncé un investissement de plus de 100 millions de dollars dans l'automatisation afin de fournir des solutions axées sur la technologie et des renseignements commerciaux pour aider les entreprises à se développer et à offrir une expérience rapide, fiable et transparente à leurs clients. L'installation de Bolton offrira un traitement multivoie, alimenté par AutoStore, et un traitement en magasin. Bastian Solutions intégrera la solution flexible de livraison de marchandises à la personne avec des convoyeurs automatisés, des stations d'emballage à grande capacité et des rayonnages à haute densité et à allées très étroites.

«?En tant que partenaire stratégique d'organisations de premier plan à travers le monde, nous nous engageons à aider les entreprises à obtenir un avantage concurrentiel grâce à des solutions de chaîne d'approvisionnement agiles et axées sur les données?», explique Chiko Nanji, PDG du groupe et fondateur de Metro Chaîne D'Approvisionnement. «?L'automatisation permet d'optimiser les opérations et d'offrir une meilleure productivité et un meilleur contrôle des stocks, afin que notre équipe puisse se concentrer sur les activités qui apportent une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients.?»

À propos de Metro Chaîne D'Approvisionnement

Metro Chaîne D'Approvisionnement est un partenaire de solutions stratégiques en matière de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus reconnues et à la croissance la plus rapide au monde. Gérant plus de 12 millions de pieds carrés dans plus de 80 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6?000 personnes, Metro Chaîne D'Approvisionnement est la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d'approvisionnement au Canada. Depuis plus de 40 ans, l'envergure, les capacités étendues et la structure entrepreneuriale de Metro Chaîne D'Approvisionnement lui ont permis de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement, y compris la création de réseaux complexes d'exécution du commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre.?

