Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour avril 2022

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 6 mai 2022 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois d'avril 2022.

En avril 2022, la TSX a accueilli six nouveaux émetteurs, comparativement à 11 le mois précédent et à 18 en avril 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte deux produits négociés en bourse, une société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS), une société du secteur des services financiers, une société minière et une société technologique. Le total du financement réuni en avril 2022 est en baisse de 77 % par rapport au mois précédent et en baisse de 72 % par rapport à avril 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2022 s'est établi à 36, comparativement à 69 le mois précédent et à 59 en avril 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En avril 2022, la TSXV a accueilli 15 nouveaux émetteurs, comparativement à 12 le mois précédent et à 17 en avril 2021. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte neuf sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, cinq sociétés minières et une société du secteur des services financiers. Le total du financement réuni en avril 2022 a augmenté de 44 % par rapport au mois précédent, mais a diminué de 3 % par rapport à avril 2021. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en avril 2022 s'est établi à 131, comparativement à 105 le mois précédent et à 161 en avril 2021.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX d'avril 2022 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Avril 2022 Mars 2022 Avril 2021 Émetteurs inscrits 1 775 1 778 1 692 Nouveaux émetteurs inscrits 6 11 18 PAPE 2 7 13 Émetteurs provenant de la TSXV 3 2 2 Émissions inscrites 2 467 2 464 2 354 Financement réuni dans le cadre de PAPE 144 635 000 $ 265 395 820 $ 647 263 350 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 927 517 186 $ 5 100 005 535 $ 2 372 050 220 $ Financement supplémentaire réuni 296 714 517 $ 547 675 450 $ 1 850 599 755 $ Total du financement réuni 1 368 866 703 $ 5 913 076 805 $ 4 869 913 325 $ Nombre total d'opérations de financement 36 69 59 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 137 719 353 036 $ 4 356 997 023 372 $ 3 772 417 327 158 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 50 89 -43,8 PAPE 36 68 -47,1 Émetteurs provenant de la TSXV 9 14 -35,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 492 858 297 $ 4 139 162 076 $ -88,1 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 7 137 489 370 $ 15 046 397 635 $ -52,6 Financement supplémentaire réuni 1 587 635 200 $ 2 609 242 567 $ -39,2 Total du financement réuni 9 217 982 867 $ 21 794 802 278 $ -57,7 Nombre total d'opérations de financement 191 264 -27,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 137 719 353 036 $ 3 772 417 327 158 $ +9,7

Bourse de croissance TSX **



Avril 2022 Mars 2022 Avril 2021 Émetteurs inscrits 1 903 1 900 1 895 Nouveaux émetteurs inscrits 15 12 17 PAPE 12 10 9 Émetteurs passés à la TSX 3 2 2 Émissions inscrites 2 017 2 010 1 997 Financement réuni dans le cadre de PAPE 16 783 423 $ 15 243 030 $ 7 082 065 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 355 160 240 $ 205 262 341 $ 374 503 710 $ Financement supplémentaire réuni 599 703 690 $ 452 069 326 $ 620 899 717 $ Total du financement réuni 971 647 353 $ 672 574 697 $ 1 002 485 492 $ Nombre total d'opérations de financement 131 105 161 Capitalisation boursière des émissions inscrites 91 701 846 628 $ 99 520 647 853 $ 95 040 051 259 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 49 39 +25,6 PAPE 39 22 +77,3 Émetteurs passés à la TSX 9 14 -35,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 112 529 203 $ 124 839 818 $ -9,9 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 660 552 478 $ 1 543 613 319 $ -57,2 Financement supplémentaire réuni 1 958 693 110 $ 2 818 800 193 $ -30,5 Total du financement réuni 2 731 774 791 $ 4 487 253 330 $ -39,1 Nombre total d'opérations de financement 451 685 -34,2 Capitalisation boursière des émissions inscrites 91 701 846 628 $ 95 040 051 259 $ -3,5

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en avril 2022 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Axis Auto Finance Inc. AXIS Bitfarms Ltd. BITF Fonds de revenu à taux variable CI CFRT Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI CGHY FG Acquisition Corp. FGAA.V Meridian Mining UK Societas MNO

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Amego Capital Corp. MEGO.P Canadian North Resources Inc. CNRI Evocati Capital Resources Inc. EVOC.P FRNT Financial Inc. FRNT Lahontan Gold Corp. LG Lavras Gold Corp. LGC LithiumBank Resources Corp. LBNK Mandeville Ventures Inc. MAND.P Mayfair Acquisition Corporation MFA.P Ocean Shore Capital Corp. OCAP.P Regency Silver Corp. RSMX Seven Oaks Capital Corp. SEVN.P Solid Impact Investments Corp. SOLI.P St Charles Resources Inc. SCRS.P Transition Opportunities Corp. TOP.P

