OCR Canada annonce l'acquisition de Day 2 Mobility

TORONTO and MONTREAL, le 5 mai 2022 /CNW/ - OCR Canada Ltd. (OCR), le principal fournisseur canadien de solutions technologiques en matière de produits, de logiciels et de services d'identification et de capture de données automatisées (AIDC), a acquis Day 2 Mobility, Ltd. (Day 2), un fournisseur national de solutions de mobilité d'entreprise et de services gérés.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de Day 2 Mobility. Day 2 a établi une base d'affaires très solide autour des besoins et des commentaires des clients depuis sa création en 2012. Day 2 propose plusieurs services professionnels sur le marché des appareils utilisant un réseau de téléphonie sans fil. A savoir, la configuration des appareils, le déploiement, la formation sur site, le rachat/recyclage des anciens appareils et la gestion de projet. Day 2 Mobility élargit son offre de services aux entreprises dans le cadre de leurs opérations quotidiennes, notamment en proposant des services de mobilité gérés, y compris un service d'assistance pour la mobilité, un service d'assistance pour les utilisateurs, un service de réparation et de garantie, y compris la logistique inversé et l'échange anticipé, la gestion des solutions MDM et la gestion des dépenses de télécommunications avec des analyses et des rapports pour aider les clients à mieux gérer leurs dépenses. Day 2 Mobility est une société indépendante et agnostiques des réseaux de téléphonie sans fil en utilisation en Amérique du Nord. Avec des valeurs fondamentales telles que "Se soucier du client et le succès suivra" et "L'excellence commence avec la propriété, le respect et l'intégrité", Day 2 s'aligne parfaitement avec la culture d'OCR Canada. « Nous sommes impatients d'intégrer Day 2 au sein de notre organisation afin de fournir à notre clientèle ces services à valeur ajoutée », a déclaré Tony Mastrangeli, premier vice-président et directeur général d'OCR Canada.

Dans le cadre d'OCR, les clients actuels de Day 2 continueront à bénéficier des avantages d'un point de contact unique avec fournisseurs de télécommunications, de la fourniture de conseils stratégiques en matière de téléphonie mobile, de l'élaboration de politiques d'affaires et des meilleurs niveaux d'assistance. De plus, les outils permettant de rationaliser les processus d'approvisionnement réduiront le temps de mise à disposition, fourniront une assurance de sécurité et une gestion des politiques. Globalement, une meilleure visibilité de l'utilisation permet de mieux prévoir les dépenses d'exploitation et de réduire les dépenses d'investissement, tout en diminuant le coût total de possession.

" L'équipe de Day 2 Mobility est extrêmement enthousiaste à l'idée de faire partie d'OCR Canada et du groupe d'entreprises Barcodes. Nous sommes très fiers de la réputation et de la marque que nous avons établies en Amérique du Nord, et nous tenons à remercier sincèrement nos clients de longue date pour leur confiance qui a permis à notre équipe de bâtir un portefeuille de services professionnels et gérés de qualité et de valeur. Nous sommes convaincus que notre nouveau partenariat permettra à notre entreprise d'étendre sa portée et son portefeuille de solutions, tout en continuant à dépasser les attentes de nos clients et à leur offrir une excellente expérience client. " a déclaré Larry Glugosh, président et fondateur de Day 2 Mobility Ltd.

Les organisations de Day 2 et d'OCR, désormais combinées, fourniront aux clients actuels et futurs des capacités encore plus avancées, notamment :

Telecom Expense Management (TEM) & Analytics - Gérez et optimisez de manière proactive vos dépenses liées aux fournisseurs en télécom grâce à une expertise et des solutions approfondies pour un contrôle complet des appareils mobiles tout au long de leur cycle de vie.

Sécurité, contrôle et gestion du cycle de vie des appareils mobiles : Réduire la charge de travail de vos équipes informatiques en prenant en charge la mise à niveau et le renouvellement de vos appareils et de vos flottes, les réparations, la mise à disposition et la mise hors service.

Services bilingues d'assistance aux utilisateurs - Niveaux et conditions de services évolutifs. Collaboration avec les utilisateurs et les partenaires commerciaux pour identifier, dépanner et résoudre les demandes de service avec une capacité de réaction inégalée, de l'identification du problème à la résolution, par des équipes d'experts en services gérés.

Aider les clients à garder le contrôle de leurs réseaux de télécommunications grâce à une gestion rigoureuse des accords de niveau de service.

"Je suis heureuse d'accueillir l'équipe de vente et de service des appareils mobiles de Day 2 au sein de la famille OCR. L'ajout des équipes de vente et de service de Day 2 dans tout le pays renforce la position d'OCR en tant que fournisseur de services et d'appareils mobiles de premier plan au Canada ", a déclaré Lesley English, directrice financière et vice-présidente des opérations d'OCR Canada.

Daniel Nettesheim, président et chef de la direction de Barcodes Group, la société mère d'OCR Canada, a déclaré : " Nous sommes ravis d'investir dans Day 2, car les capacités de l'entreprise correspondent à notre stratégie d'offrir des solutions de mobilité d'entreprise de pointe qui permettent à nos clients de moderniser et d'améliorer l'expérience mobile de leurs employés et de leurs clients. Day2, comme son nom l'indique, excelle dans l'acquisition, le déploiement et le soutien complet, à partir du deuxième jour, de solutions de mobilité critiques pour l'entreprise, avec des partenaires comme Apple, Samsung, Panasonic, Zebra et Honeywell. Je suis honoré de m'associer à Larry et à son équipe pour bâtir ensemble une entreprise encore plus forte."

À propos d'OCR Canada : Basée à Markham, en Ontario, et disposant de bureaux à travers le Canada, OCR Canada est un important fournisseur de solutions en technologie de l'information qui offre des produits et des services pour automatiser les organisations et leurs processus. Fondée en 1981, la société fournit des solutions complètes de capture de données, de services de gestion et de systèmes sans fil à ses clients des secteurs de la fabrication, du transport, de la logistique, de la construction, des services publics, de l'entreposage, de la distribution, des soins de santé, du gouvernement, de l'hôtellerie et de la vente au détail.

À propos de Day 2 Mobility : Établie en 2012, avec une présence nationale et un soutien bilingue, Day 2 est un leader du marché des services professionnels (mise en scène, déploiement, formation sur place, services de soutien sur place) et des services de soutien contractuel géré pour les appareils de smartphone de qualité grand public. Day 2 Mobility est une entreprise agnostique vis-à-vis des opérateurs qui travaille avec tous les principaux réseaux en Amérique du Nord.

À propos du Groupe Barcodes : La société mère de Barcodes, Inc. et d'OCR Canada, dont le siège social se trouve à Chicago, IL, et qui possède des bureaux à travers le monde, est un important fournisseur de solutions de technologie de l'information qui, depuis plus de 25 ans, offre des produits et des services pour automatiser les entreprises. Barcodes s'est associé à Odyssey Investment Partners pour tirer parti de leur capital d'investissement privé et de leur expérience afin de stimuler la croissance stratégique.

