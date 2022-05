5N Plus annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL , le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance spécialisés à l'échelle mondiale a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») de façon virtuelle. Un total de 48 311 729 actions (54,69 % des actions ordinaires en circulation) étaient représentées à l'assemblée. Dans le cadre de la partie formelle de l'assemblée, les actionnaires de la Société ont élu les membres du conseil d'administration et ont approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers, s.r.l./s.e.n.c.r.l. comme auditeur indépendant de la Société. Les résultats du vote de l'assemblée sont les suivants :

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le conseil d'administration a fixé à quatre le nombre d'administrateurs de la Société qui devaient être élus à l'assemblée. Les quatre candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société ont été élus comme administrateurs de 5N Plus. Tous les candidats étaient déjà membres du conseil d'administration de la Société. Suivant la tenue de l'assemblée, le conseil a nommé à nouveau M. Luc Bertrand à la présidence du conseil d'administration de la Société.

Candidats Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Luc Bertrand 45 837 496 95,68 2 069 633 4,32 Jean-Marie Bourassa 42 854 042 89,45 5 053 087 10,55 Gervais Jacques 45 855 910 95,72 2 051 219 4,28 Nathalie Le Prohon 41 513 677 86,65 6 393 452 13,35

NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d'auditeur indépendant de 5N Plus jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions 47 272 453 97,85 1 039 276 2,15

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, l'industrie spatiale, les produits pharmaceutiques, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche?développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

