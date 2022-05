Wonderlabs lance la caméra SwitchBot de surveillance domestique avec le tout nouveau mode Privacy Mask inclus





HONG KONG, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Wonderlabs a récemment lancé la SwitchBot Pan/Tilt Cam avec le tout nouveau mode Privacy Mask.

Contrairement aux caméras d'extérieur, SwitchBot Pan/Tilt Cam est une caméra de sécurité domestique qui est principalement conçue pour aider à surveiller les maisons. Elle est équipée de deux moteurs de haute qualité, et peut pivoter à 360 degrés pour permettre aux utilisateurs de voir clairement leurs pièces en vidéo HD 1080p.

Ses deux fonctions préférées sont l'audio bidirectionnel et le masque de confidentialité, qui font de la SwitchBot Pan/Tilt Cam l'une des meilleures caméras de sécurité pour la maison. Pourquoi ? Grâce à l'audio bidirectionnel, les utilisateurs peuvent communiquer avec n'importe qui via l'application SwitchBot lorsqu'ils regardent une zone environnante, ce qui en fait un outil de dissuasion parfait (« nous vous regardons, animaux domestiques et intrus indésirables »), ou aide les utilisateurs à dire bonjour aux personnes présentes. Privacy Mask contribue également à donner aux utilisateurs un peu plus de tranquillité d'esprit. En arrivant à la maison, l'objectif de la SwitchBot Pan/Tilt Cam se retire automatiquement à l'intérieur du boîtier de l'appareil pour couvrir complètement l'objectif afin d'offrir un sentiment de protection de la vie privée plus tangible. Mais nous y reviendrons plus en détail ci-dessous.

Profitez de plus d'intimité avec le Privacy Mask

Le nouveau mode de protection de la vie privée de Pan/Tilt Cam montre bien que SwitchBot a pris des mesures pour que ses utilisateurs se sentent un peu plus à l'aise lorsqu'ils utilisent un équipement de surveillance domestique, car Privacy Mask va vraiment plus loin pour ne laisser aucun doute sur le fait que la caméra est cachée, et non, qu'elle n'enregistre pas des utilisateurs chantant Luther Vandross en sous-vêtements un dimanche matin.

SwitchBot produit également un tas d'autres appareils domestiques intelligents qui peuvent être utilisés en conjonction avec cette fonction, le capteur de contact SwitchBot étant l'un d'eux. Cela permet réellement aux utilisateurs d'« automatiser la tranquillité d'esprit » et d'avoir leur environnement domestique configuré de telle sorte que dès qu'un mouvement est détecté.

Que peut encore offrir la SwitchBot Pan/Tilt Cam ?

En dehors de tout ce qui précède, SwitchBot Pan/Tilt Cam dispose également d'une foule d'autres fonctions vraiment utiles, notamment :

Détection de mouvement

Stockage local de vidéos/image

Vision nocturne

Notifications instantanées

Contrôle vocal

Et beaucoup, beaucoup plus !

SwitchBot Pan/Tilt Cam est disponible à l'achat dès maintenant pour $39,99 via Amazon ou leur boutique en ligne.

À propos de SwitchBot

SwitchBot est une marque mondiale de maison intelligente, avec une énorme fanbase au Japon grâce à son design innovant, son installation simple, sa facilité d'utilisation et son facteur intelligent.

