ÉVÉNEMENT ANNULÉ : Conférence de presse concernant une aide financière pour le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue





En raison d'une situation indépendante de notre volonté, prenez note que la conférence de presse concernant une aide financière pour le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue est annulée et reportée

VILLE-MARIE, QC, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, procédera à une annonce concernant une aide financière pour le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue, M. Éric Larivière.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à relationsmedias@education.gouv.qc.ca avant 11 h, le 22 avril. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19. De plus, le port du masque d'intervention est obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

DATE : Le vendredi 22 avril 2022 à 13 h 30

Arrivée des médias avant 13 h 15



LIEU : Ville-Marie

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 22 avril 2022 à 10:38 et diffusé par :