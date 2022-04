Le ministre Jean Boulet annonce un soutien financier de plus de 970 000 $ pour l'embauche d'agentes et d'agents de liaison au développement de la main-d'oeuvre





PIKOGAN, QC, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accompagné de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, annonce l'attribution d'une somme de 970 200 $ sur deux ans à la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ). Cette aide financière permettra l'embauche et la supervision de quatre agentes et agents de liaison au développement de la main-d'oeuvre dans les communautés algonquines de Kitcisakik, Lac Simon, Pikogan, Longue-Pointe et Wolfe Lake.

Les agentes et agents de liaison auront pour mission de définir les besoins des communautés en matière de développement de la main-d'oeuvre et de soutenir les initiatives mises en place, de manière à intégrer davantage de personnes issues des Premières Nations au marché du travail. Ils feront également la promotion de la main-d'oeuvre des Premières Nations tout en sensibilisant les employeurs à leur culture et à leurs réalités. Ces services seront offerts en complémentarité avec ceux déjà assurés par les organismes autochtones et Services Québec.

Citations

« Dans le contexte où la pénurie de main-d'oeuvre se fait sentir partout au Québec, il est nécessaire de favoriser l'employabilité des toutes les personnes. Dans le respect des communautés, les agentes et agents de liaison embauchés dans le cadre de ce projet feront le pont entre la main-d'oeuvre disponible des Premières Nations et les entreprises. Ils accompagneront les personnes dans leur démarche d'intégration professionnelle, contribuant ainsi à l'essor économique des communautés, de la région et du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le projet annoncé aujourd'hui illustre la volonté de notre gouvernement de favoriser la concertation entre les partenaires du milieu pour répondre aux importants besoins de main-d'oeuvre. J'ai l'espoir que cette initiative, en plus de contribuer à la vitalité économique de la région, créera des lieux d'échanges entre les communautés. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Notre région gagne à ce que toutes les personnes qui souhaitent intégrer le marché du travail disposent d'un soutien professionnel pour le faire. La présence des nouveaux agents de liaison permettra de créer un maillage entre les travailleuses et travailleurs autochtones et les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Ce soutien financier est accordé à la CDRHPNQ dans le cadre du déploiement de la Stratégie ministérielle d'intégration professionnelle des Premières Nations et des Inuits.





La CDRHPNQ soutient la mise en oeuvre des objectifs de la Stratégie. Cette organisation coordonne l'embauche des agents de liaison au développement de la main-d'oeuvre, en collaboration avec les centres de service en emploi et formation et Services Québec, et en assure le déploiement dans les communautés.





Le soutien des travailleuses et des travailleurs en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

