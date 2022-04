Les Jeux Invictus de retour au Canada





OTTAWA, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, lors des cérémonies de clôture des Jeux Invictus à La Haye, aux Pays-Bas, Harry, duc de Sussex, a annoncé que les Jeux Invictus 2025 se tiendront à Vancouver et à Whistler, en Colombie-Britannique. Il s'agira des Jeux les plus innovants et les plus accessibles jamais organisés et, pour la première fois, ils comprendront des sports d'hiver adaptés tels que le ski alpin, le ski nordique, le skeleton et le curling en fauteuil roulant.

Les Jeux Invictus à La Haye étaient initialement prévus pour 2020 mais ont été reportés à cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Félicitations à tous les membres d'Équipe Canada pour leurs accomplissements aux Jeux. L'équipe était composée de 28 compétiteurs, soit des membres actifs des Forces armées canadiennes ou des vétérans, tous atteints d'une maladie ou d'une blessure physique ou mentale contractée pendant qu'ils servaient le Canada.

Invictus, mot latin signifiant « invaincu », incarne l'esprit combatif de ceux qui participent aux Jeux et l'incroyable volonté dont ils disposent pour continuer à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés.

Les Jeux de 2025 seront organisés en partenariat entre la fondation La patrie gravée sur le coeur, le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et les Premières Nations de Vancouver et de Whistler.

Citations

« Félicitations à Équipe Canada et à tous les athlètes du monde entier qui ont participé aux Jeux Invictus de cette année à La Haye. Nous sommes tous si fiers de ce que nos Canadiens ont accompli sur la scène mondiale, et nous avons hâte d'accueillir les Jeux chez nous dans trois ans. Aux athlètes, ainsi qu'aux familles et amis qui les soutiennent tout au long de leur parcours, nous vous donnons rendez-vous en Colombie-Britannique en février 2025. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et

ministre associé de la Défense nationale

« Nous sommes fiers de ramener les Jeux Invictus au pays en 2025. Les Canadiens créent des environnements qui valorisent et respectent les personnes pour leurs talents divers, et les Jeux Invictus permettront de le montrer au monde. Ce sera une période passionnante pour les communautés autochtones de la Colombie-Britannique et leur représentation aux Jeux. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Félicitations à Équipe Canada pour sa belle performance aux Jeux Invictus 2022! Ces Jeux permettent au monde entier de voir le courage et la détermination de nos vétérans et membres des Forces armées, et ils nous rappellent que nos blessures et nos handicaps ne nous définissent pas. Les Canadiens pourront bientôt en faire l'expérience directe, en 2025, lors des premiers Jeux Invictus d'hiver hybrides à Vancouver et à Whistler! »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la

main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Les Jeux Invictus offrent une occasion unique aux militaires malades et blessés de se réunir sur la scène internationale. Je veux profiter de l'occasion pour saluer nos braves militaires des Forces armées canadiennes et souligner leur qualité d'athlètes de compétition. Nous pouvons tous tirer des leçons de la résilience et de la fierté de ces athlètes. Félicitations à tous ceux qui ont pris part à cet événement visant à rendre hommage à votre courage, à votre service et à votre dévouement exceptionnels, ainsi qu'à ceux qui ont participé à son organisation et à sa planification. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de

l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Liens connexes :

LA CANDIDATURE DU CANADA VICTORIEUSE : LES JEUX INVICTUS DE 2025 AURONT LIEU À VANCOUVER ET WHISTLER

