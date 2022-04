AVIS AUX MÉDIAS - L'aéroport Pearson de Toronto organise une cérémonie d'inauguration pour les travaux de l'un des plus importants projets de réfection de piste de l'histoire de l'aéroport





TORONTO, le 22 avril 2022 /CNW/ - Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA),; l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada; différents élus locaux; et des représentants de l'entrepreneur en construction Dufferin Construction participeront à une cérémonie d'inauguration pour les travaux de réfection de la piste 06L/24R en direction est-ouest, l'un des plus importants projets de réfection de piste de l'histoire de l'aéroport.

Les membres des médias sont invités à l'aéroport Pearson de Toronto pour assister à des allocutions du ministre Alghabra et de Deborah Flint, à une courte période de questions et à une séance de photos avec de l'équipement et des activités de construction en arrière-plan.

La piste 06L/24R est la deuxième piste la plus achalandée de l'aéroport Pearson, et sa remise en état en 2022 permettra de garantir le fonctionnement sécuritaire continu de l'aéroport, de contribuer à l'économie locale, de créer des emplois intéressants, de mettre en place des pratiques durables et de positionner l'aéroport pour la reprise et la croissance.

Date : Lundi 25 avril 2022 Heure : De 8 h 30 à 10 h Lieu : Installation d'entretien de l'aérodrome de l'aéroport Pearson de Toronto (voir le marqueur d'emplacement rouge sur la carte)

3045 Electra Ct, Mississauga, ON, L5P 1B2 (près de l'immeuble administratif de la GTAA) R.S.V.P. : Vendredi 22 avril, à 16 h

media.relations@gtaa.com

*Nous vous demandons de nous aider à maintenir un environnement aéroportuaire sécuritaire pour tous. Veuillez noter que vous devez porter un masque en tout temps lorsque vous vous trouvez côté piste et qu'il n'est pas possible de respecter la distanciation physique. De plus, les participants doivent attester par écrit au moment de confirmer leur présence qu'ils ont été entièrement vaccinés. Assurez-vous d'avoir en votre possession une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement pour obtenir un laissez-passer temporaire côté piste.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord pour la deuxième année consécutive, et il a été le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

Pour en savoir plus, suivez les activités de l'aéroport Pearson de Toronto sur Twitter (anglais et français), Facebook ou Instagram.

