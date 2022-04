/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Wilkinson donnera le coup d'envoi de la saison de plantation du programme Deux milliards d'arbres/





NEW WESTMINSTER, BC, le 21 avril 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson et la remplaçante du maire de la Ville de New Westminster, la conseillère Nadine Nakagawa, planteront des arbres dans le cadre du programme Deux milliards d'arbres et donneront le coup d'envoi de la saison de plantation au Queen's Park à New Westminster, en Colombie-Britannique.

Un point de presse suivra.

Date : 22 avril 2022



Heure : 10 h (HAP)



Lieu : Aire de pique-nique de Queen's Park New Westminster (Colombie-Britannique) V3M 1V2

Rendez-vous dans le stationnement du parc en empruntant l'entrée située à l'angle de 4th Avenue et de 1st Street ou encore celle à l'angle de la rue Oakland et de 1st Street. L'aire de pique-nique est située peu après le début du sentier.

Toutes les personnes présentes doivent respecter les consignes des autorités locales de santé publique.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 22 avril 2022 à 09:00 et diffusé par :