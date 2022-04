AVIS AUX MÉDIAS - CANARDS DU LAC BROME





LAC-BROME, QC, , le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ -Canards du Lac-Brome informe les médias qu'un quatrième site de production a obtenu un résultat positif d'influenza aviaire, il s'agit de celui de St-Georges-de-Windsor.

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) .

Canards du Lac Brome réitère son entière collaboration avec les autorités provinciales et fédérales en place et n'émettra aucun nouveau commentaire jusqu'à l'évaluation finale de la situation. L'entreprise concentre son énergie pour le moment sur la gestion complexe de la situation et sur un plan de relance des opérations. Canards du Lac Brome confirme également que tous les produits offerts en vente au détail ou au sein du secteur des services alimentaires sont sains et sans aucun danger pour la consommation.

