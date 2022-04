ERS electronic dévoile le système de mandrin thermique AC3 Fusion, une solution polyvalente et plus durable pour le test de température dans le sondage de plaquettes





MUNICH, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- ERS electronic , leader sur le marché des solutions de gestion thermique appliquées à la fabrication de semi-conducteurs, présente une nouvelle génération de son célèbre système de mandrin thermique AC3, appelé Fusion. Le système est doté d'une nouvelle série de refroidisseurs haute performance qui disposent de trois modes configurables par défaut sur site, chacun étant optimisé pour répondre à des exigences de test spécifiques, et d'un mode Fusion qui permet à l'utilisateur de définir des paramètres clés. Ces modes font du système de mandrin thermique AC3 Fusion une solution sans compromis pour un test tri-température dans les sondages de plaquettes, flexible et économe en énergie.

L' AC3 d'ERS, doté d'une technologie brevetée de gestion de l'air, a été introduit sur le marché en 2005. Depuis lors, il a acquis la réputation d'être l'un des systèmes de mandrin thermique les plus rentables et les plus respectueux des ressources de l'industrie grâce à son système de recyclage de l'air à trois reprises : pour le pré-refroidissement, le refroidissement et la purge.

Pour minimiser davantage les coûts et l'énergie consommée pendant les tests de température, l'AC3 Fusion propose le mode ECO, qui permet d'économiser jusqu'à 65 % d'énergie pendant les tests à température ambiante et chaude. Un autre composant du système est l'application de calcul de l'AC3 Fusion. Elle permet à l'utilisateur de calculer la consommation d'énergie et le coût de chaque mode dans différents scénarios de test.

« Lorsque nous avons commencé à travailler sur le projet AC3 Fusion, notre objectif était d'accroître l'efficacité et de réduire l'empreinte environnementale de notre système », a déclaré Klemens Reitinger, directeur technique d'ERS electronic. « Avec cette solution, nous portons le test de température dans le sondage des plaquettes à un autre niveau en fournissant tous ces modes dans un seul système. »

« Nous pensons qu'il est de notre responsabilité de développer des technologies qui encouragent et permettent une économie plus sobre en carbone. C'est pourquoi nous avons choisi de dévoiler l'AC3 Fusion à l'occasion de la Journée de la Terre », a déclaré Laurent Giai-Miniet, PDG d'ERS electronic. « Afin d'améliorer davantage nos propres performances en matière de développement durable, nous nous sommes joints à l'organisation Leaders for Climate Action , qui nous aide à mesurer et à réduire nos émissions et, à terme, à atteindre notre objectif de neutralité carbone. »

L'AC3 Fusion pourra être commandé à partir du mois de juin.

À propos d'ERS :

ERS electronic GmbH produit depuis plus de 50 ans des solutions de test thermique innovantes pour l'industrie des semi-conducteurs. La société a acquis une réputation exceptionnelle grâce à ses systèmes de mandrin thermique rapides et précis basés sur le refroidissement par air pour des températures allant de -65 °C à +550 °C pour les tests analytiques, liés aux paramètres et de fabrication.

