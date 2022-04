SpeeDx étoffe sa gamme de diagnostics COVID-19 pour proposer l'auto-collecte d'échantillons





SpeeDx Pty. Ltd., un développeur de solutions innovantes de diagnostic moléculaire, vient d'ajouter un test salivaire à la liste d'échantillons validés pour la vente de son diagnostic qPCR PlexPCR® SARS-CoV-2 contre la COVID-19 dans toute l'Europe#. Type échantillonnaire privilégié pour les programmes d'auto-prélèvement et de tests de conformité, la solution salivaire renforcera l'utilité du flux du SpeeDx COVID-19 et soutiendra, en association avec la gamme d'automatisation Molgen, les marchés à très haut rendement des tests de conformité.

"Notre flux de travail automatisable est très apprécié des laboratoires à grand volume, tout comme sa compatibilité avec un éventail d'équipements laboratoires afin d'optimiser la capacité des instruments", déclare Cassandra Ingles, directrice des opérations cliniques. "Alors que les schémas de tests COVID-19 évoluent, nous continuerons de répondre aux besoins changeants des laboratoires que nous soutenons, en élargissant les tests aux principaux types d'échantillons, et en simplifiant l'intégration aux systèmes de données des laboratoires sans nécessiter de logiciel tiers."

Les nouvelles installations du siège de SpeeDx à Sydney viennent renforcer la capacité de fabrication de l'entreprise afin de soutenir la croissance des ventes à l'exportation. Avec la reprise des voyages internationaux, la demande pour des tests COVID-19 et respiratoires est en hausse. PlexPCR® RespiVirus, un test viral hautement multiplexé à 11 cibles couvrant la grippe A, la grippe B, et le virus respiratoire syncytial, peut être réalisé en parallèle du PlexPCR® SARS-CoV-2 pour une solution de test plus complète, et sont tous deux compatibles avec le manipulateur de liquides automatisé SpeeDx PlexPreptm, pour lequel il a récemment été démontré qu'il augmente de 155% le rendement et réduit de 19% le temps de manipulation en comparaison avec un test de type échantillon-réponse.1 Des tests respiratoires complémentaires sont en bonne voie pour être mis sur le marché dans l'année, comme le PlexPCR® RespiBacteria avec détection et différenciation ciblées de Bordatella pertussis, B. parapertussis, B. holmesii et Mycoplasma pneumoniae.

SpeeDx dispose en outre d'un éventail complet de réactifs prenant en charge la recherche de variants préoccupants de la COVID-19, y compris PlexPrime® SARS-CoV-2 Alpha/Beta/Gamma+* qui contient les mutations capables de distinguer les souches Omicron en circulation, y compris les variants BA1 et BA2. Compatible avec les instruments qPCR et de manipulation des liquides standard, la plage du PlexPrime® SARS-CoV-2 Genotyping* est conçue pour assister les laboratoires avec des pratiques de suivi des variants qui s'intègrent à leur flux actuel de tests SRAS-Cov-2, augmentant ainsi le nombre d'échantillons testés pour les variants, améliorant le potentiel d'observation de fluctuations dans la population, et réduisant le travail et les coûts associés à l'analyse séquentielle d'un sous-ensemble d'échantillons positifs.

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée australienne ayant des antennes à Austin et à Londres, ainsi que des distributeurs dans toute l'Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire qui, en plus d'une simple détection, fournissent des informations complètes permettant d'améliorer la prise en charge des patients. Sa technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase (qPCR) en temps réel a conduit au développement de stratégies de détection et d'amorçage multiplex à la pointe du secteur. Le portefeuille de produits de SpeeDx est centré sur les diagnostics multiplex des maladies sexuellement transmissibles (MST), des marqueurs de résistance aux antibiotiques et des maladies respiratoires. Pour de plus amples informations à propos de SpeeDx, veuillez visiter: https://plexpcr.com

# non disponible dans le commerce au Royaume-Uni, l'extension du test salivaire est en cours d'évaluation par la TGA pour une utilisation en Australie

Pryce TM et al. Evaluation of a PlexZyme-Based PCR Assay and Assessment of COVID-19 Surge Testing Throughput Compared to Cobas SARS-CoV-2. Pathogens. 2021 Sep; 10(9): 1088.

