Lomiko annonce l'obtention de permis de forage d'exploration pour son projet de graphite La Loutre et la nomination d'Anne Chabot comme conseillère stratégique





Lomiko Metals Inc. (TSX.V: LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu les approbations du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (« MFFP ») pour commencer son programme d'exploration de forage intercalaire et par étapes sur son projet de graphite La Loutre, détenu en propriété exclusive, situé sur le territoire des Premières Nations Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA) dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides, à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal.

À ce stade, Lomiko a l'intention de continuer à s'appuyer sur les résultats de l'évaluation économique préliminaire (« EEP ») positive pour la propriété de La Loutre, publiée le 29 juillet 2021, et de le faire en se concentrant sur les processus d'engagement des parties prenantes. La vision de la société étant de développer ses projets jusqu'à la production, elle prend les premières mesures en vue d'une éventuelle étude de préfaisabilité. Lomiko a l'intention de réduire les risques liés au projet La Loutre et d'accroître la confiance dans les estimations de ses ressources minérales en définissant davantage la quantité et la qualité des ressources par le biais du programme d'exploration qui servira également à tester les extrémités des gisements.

La Société est également heureuse d'avoir ajouté Anne L. Chabot en tant que conseillère stratégique de la direction sur notre travail avec l'engagement des Premières Nations, soutenue par Lee Arden Lewis en tant que directeur indépendant du conseil. Mme Chabot possède plus de 25 ans d'expérience de travail avec des gouvernements, des organismes et des groupes communautaires autochtones et non autochtones, y compris un certain nombre d'organisations politiques de premier plan comme l'Assemblée des Premières Nations et les Chiefs of Ontario. Il est important de noter qu'elle travaille directement avec un certain nombre de communautés des Premières Nations pour défendre leurs droits en matière de développement des terres et des ressources. Elle a acquis la réputation d'être digne de confiance et fiable et d'être capable d'apporter des solutions à des perspectives diverses. Elle est guidée par la vision de son père, John Clarence Chabot, qui consiste à apporter la prospérité et l'autonomie aux Premières nations, en se fondant sur les principes de respect mutuel, de confiance, de gentillesse et de vérité.

Les conseillers stratégiques de Lomiko comprennent également Normand Champigny, PDG et directeur de Métaux Précieux du Québec.

Belinda Labatte, chef de la direction et directrice, a déclaré : « Notre équipe est heureuse d'avoir reçu les permis nécessaires pour commencer le programme de forage intercalaire et d'extension au projet de graphite de La Loutre. Nous apprécions également l'engagement continu qui est nécessaire avec nos communautés alors que nous allons de l'avant avec ce programme d'exploration et les études futures de ce projet et nous sommes donc ravis de travailler avec Anne Chabot. Nous sommes impatients de travailler au Québec avec nos communautés et les Premières Nations, et de mettre en oeuvre notre stratégie et notre voie à suivre en tant que société privilégiant les personnes et opérateur de choix dans le développement de La Loutre et de nos autres projets futurs. »

Mme Labatte poursuit : « Nous sommes très encouragés par les nouvelles récentes concernant les grands constructeurs automobiles qui développent des capacités de production de batteries au Québec et en Amérique du Nord. Nous travaillons en tant que gestionnaire responsable de l'environnement dans la région et nous avons l'intention de devenir une partie significative et vitale de la chaîne d'approvisionnement, y compris la promotion des perspectives d'emploi de la nouvelle économie dans le développement de notre projet qui sera utilisé dans la production de batteries pour des solutions québécoises, canadiennes et nord-américaines. Le programme d'exploration est entièrement financé par des fonds canadiens. »

À propos du programme d'exploration de La Loutre

Le programme de forage complet prévu comprendra environ 130 trous ou 18 000 mètres dans la zone des véhicules électriques (« VE ») et la zone des batteries. Veuillez vous reporter au schéma 1 pour plus de détails. L'EEP a confirmé que les zones EV et Battery sont des sources de matériaux minéraux qui, une fois traités, produiraient du graphite concentré de grande pureté, avec plus de 95 % de carbone graphitique (Cg). Les ressources minérales estimées sont présentées dans le tableau 1 et la matière minérale limitée par la fosse de l'EEP est présentée dans le tableau 2.

Lomiko a chargé la société québécoise Breakaway Consulting de concevoir et d'exploiter le programme de forage d'exploration 2022 sur le projet La Loutre et le forage est réalisé par Fusion Drilling. Lomiko prévoit de se mobiliser sur le site et de commencer le forage dès que possible sous réserve des conditions météorologiques et prévoit que le programme de forage prendra 4 à 5 mois pour être achevé. L'entreprise continuera d'écouter et de rencontrer les communautés locales, en personne et lors de réunions virtuelles, avant, pendant et après la réalisation du forage.

Tableau 1 Estimation des ressources minérales de La Loutre

Classe Coupure (%) Gisement VE Gisement Batteries Total Run-of-

Mine In-Situ

Grade Run-of-

Mine In-Situ

Grade Run-of-

Mine In-Situ

Grade Graphite (kt) Tonnage

(kt) Graphite

(%) Tonnage

(kt) Graphite

(%) Tonnage

(kt) Graphite

(%) Indiquée 1 8 321 6,38 15 889 3,32 24 210 4,37 1 057,9 1,5 8 158 6,48 15 007 3,44 23 165 4,51 1 044,3 2 7 792 6,70 12 622 3,75 20 414 4,88 995,5 3 6 768 7,33 4 529 6,16 11 297 6,86 774,6 5 4 443 9,17 2 394 8,27 6 837 8,85 605,4 Présumée 1 13 114 5,71 38 273 3,10 51 387 3,77 1 936,4 1,5 12 829 5,81 33 992 3,33 46 821 4,01 1 877,9 2 12 273 5,99 27 775 3,69 40 048 4,39 1 759,5 3 9 645 6,92 10 311 5,92 19 956 6,40 1 277,6 5 5 833 8,99 5 687 7,58 11 520 8,29 955,2

Notes:

Les ressources sont déclarées à l'aide des normes de définition de la CIM de 2014 et ont été estimées à l'aide des lignes directrices des meilleures pratiques de la CIM de 2019. Les ressources minérales sont déclarées y compris les réserves minérales. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas une viabilité économique démontrée. La ressource minérale a été confinée par une fosse de « perspectives raisonnables d'extraction économique éventuelle » en utilisant les hypothèses suivantes : Taux de change 1,00 $ CA = 0,75 $ US ; Prix moyen pondéré du graphite de 916 $ US/tonne ; 100 % payable ; Coûts hors site incluant le transport et l'assurance de 37,42 $ CA/tonne ; Une redevance NSR de 1,5 % ; Récupérations métallurgiques de 95 %. Les angles de pente de la fosse sont de 45º sous les morts-terrains, 20o dans les morts-terrains. La gravité spécifique du gisement est de 2,86 dans les zones non minéralisées et à faible teneur et de 2,78 dans les zones à haute teneur (dans les solides au-dessus d'une teneur en graphite de 4 %).

Tableau 2 Répartition des matériaux minéraux dans la fosse de La Loutre

Description Unité EV-N1 EV-N2 EV-S B-N B-S Total Ressource indiquée kt 3 118 1 964 1 437 1 283 873 8 675 Taux Cg % 7,72 7,55 5,96 7,05 5,24 7,04 Taux Cg (Dilué) % 7,48 7,34 5,88 6,40 5,10 6,78 Ressource présumée kt 3 149 2 632 1 621 2 315 3 482 13 199 Taux Cg % 8,08 7,31 5,81 6,86 5,86 6,84 Taux Cg (Dilué) % 7,82 7,13 5,67 6,34 5,67 6,590 Ressource totale kt 6 267 4 596 3 058 3 598 4 355 21 874 Taux Cg % 7,90 7,41 5,88 6,93 5,74 6,92 Taux Cg (Dilué) % 7,65 7,22 5,77 6,36 5,56 6,67 Déchets kt 19 967 20 924 4 823 25 712 14 299 85 726 Déblais* kt 733 299 286 727 625 2 670 Rapport de bandes (sans) t/t 3,30 4,62 1,67 7,35 3,43 4,04

À propos de Lomiko Metals Inc.

Lomiko Metals a une nouvelle vision et une nouvelle stratégie en matière d'énergies nouvelles. Lomiko est une entreprise qui a un but : une entreprise où les gens sont au premier plan et où nous pouvons créer un monde d'énergie renouvelable abondante avec des minéraux critiques canadiens et québécois pour une solution en Amérique du Nord. Notre objectif est de créer un nouvel avenir énergétique au Canada, où nous augmenterons la main-d'oeuvre dans le domaine des minéraux essentiels, où nous deviendrons un partenaire et un voisin apprécié des communautés dans lesquelles nous opérons, et où nous fournirons un approvisionnement sûr et responsable en minéraux essentiels.

La Société détient une participation de 100 % dans son projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire des Premières Nations Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). Les Premières Nations KZA font partie de la Nation Algonquine et le territoire KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 48 claims miniers totalisant 2 867 hectares (28,7 km2). Lomiko Metals a publié le 29 juillet 2021 une estimation économique préliminaire (EEP) qui indique que le projet a une durée de vie de 15 ans et produit chaque année 100 000 tonnes de concentré de graphite à 95 % de carbone, soit un total de 1,5 Mt de concentré de graphite. Ce rapport a été préparé en tant que rapport technique conforme à la norme nationale 43-101 pour Lomiko Metals Inc. par Ausenco Engineering Canada Inc, Hemmera Envirochem Inc, Moose Mountain Technical Services et Metpro Management Inc, collectivement les auteurs du rapport.

Lomiko travaille avec Critical Elements Lithium Corporation en vue de gagner sa participation de 70% dans le projet Bourier, conformément à l'accord d'options annoncé le 27 avril 2021. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Elements, au sud-est du territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee au Québec, qui consiste en 203 claims, pour une position terrestre totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada, près de la région de la Baie James au Québec, qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances de minéralisation.

M. Mike Petrina, directeur de projet, personne qualifiée selon l'instrument national 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, a revu et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site Web à l'adresse suivante www.lomiko.com ou contactez-nous à info@lomiko.com.

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. L'information contenue dans le présent communiqué au sujet de la société et toute autre information qui n'est pas un fait historique peuvent être des « informations prévisionnelles » (« IP »). Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent de l'information prospective et peuvent être identifiés par l'utilisation d'énoncés comprenant des mots comme « anticipe », « planifie », « continue », « estime », « s'attend », « peut », « fera », « projette », « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « met en oeuvre », « prévu », « a l'intention », « pourrait », « devrait », « croit » et d'autres mots ou expressions semblables. L'information financière contenue dans ce nouveau communiqué comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants l'objectif de la Société de devenir un fournisseur responsable de minéraux critiques, l'exploration des projets de la Société, y compris les coûts prévus de l'exploration et le calendrier pour atteindre certaines étapes, y compris le calendrier pour l'achèvement des programmes d'exploration ; la capacité de la Société à financer avec succès, ou à rester entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale et pour l'exploration de l'un de ses projets (y compris par les marchés financiers) ; tout impact anticipé de la COVID-19 sur les objectifs commerciaux ou les projets de la Société, la situation financière ou les opérations de la Société, et le calendrier prévu des annonces à cet égard. Les IP comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent sensiblement. Ces IP reflètent les points de vue actuels de la société sur les évènements futurs et, bien que la société les considère comme raisonnables à l'heure actuelle, ils sont intrinsèquement soumis à des incertitudes et des contingences importantes. Par conséquent, il n'y a aucune certitude qu'elle reflètera fidèlement les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles se fonde ces IP comprennent, sans s'y limiter : le marché actuel des minéraux critiques ; les tendances technologiques actuelles ; la relation d'affaires entre la Société et ses partenaires commerciaux ; la capacité de mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires et de financer, d'explorer, de faire progresser et de développer chacun de ses projets, y compris les résultats qui en découlent et le calendrier de réalisation ; la capacité d'exercer ses activités de manière sûre et efficace ; les incertitudes liées à la réception et au maintien des permis d'exploration, des permis environnementaux et des autres permis ou approbations au Québec ; tout impact imprévu de la COVID-19 ; l'impact de la concurrence croissante dans le domaine de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne les contrôles des devises et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les IP contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde, la section « Énoncés prévisionnels » contenue dans le plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et dans la présentation aux investisseurs sur son site Web. Toutes les IP dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. Rien ne garantit que ces déclarations s'avèreront exactes, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prévisionnelles ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

Au nom du conseil d'administration,

Belinda Labatte

Chef de la direction et directrice, Lomiko Metals Inc.

