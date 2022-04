Services de répit pour les personnes proches aidantes - Une nouvelle maison Gilles-Carle en Gaspésie





SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, annoncent l'ouverture d'une nouvelle maison Gilles-Carle à Sainte-Anne-des-Monts, afin d'offrir davantage de soutien aux personnes proches aidantes de la Gaspésie.

Cette maison Gilles-Carle, qui sera administrée par l'Association la Croisée, en collaboration avec la Fondation Lise-Lemieux et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, sera située au 34, rue Thériault. Dès juin prochain, elle pourra accueillir huit personnes en halte-répit et en répit-hébergement temporaire, soit pour une durée maximale de 14 jours consécutifs. Les activités de démarrage ont commencé il y a quelques jours.

D'autres services complémentaires seront fournis par une équipe multidisciplinaire, notamment du soutien, de la formation et de l'information ainsi que de l'aide pour les activités de la vie quotidienne et domestique. Un centre de jour sera également à la disposition des familles.

Citations :

« L'ouverture de cette maison Gilles-Carle en Gaspésie témoigne de notre volonté collective d'offrir un meilleur soutien aux personnes qui font le choix admirable de prendre soin d'un proche. Notre engagement en ce sens se concrétise de plus en plus et j'en suis extrêmement fière. Les maisons de répit comme celle-ci sont des initiatives qui viennent concrètement améliorer la qualité de vie de nombreuses familles. Je salue les communautés qui les accueillent sur leur territoire et leur donnent un précieux appui. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« L'ajout de ces services est une amélioration incroyable pour la qualité de vie de nombreux Gaspésiens et Gaspésiennes qui agissent comme proches aidants auprès d'un être cher. Je remercie les organismes qui se sont associés au projet. Leur appui démontre l'importance que nous accordons collectivement au bien-être des personnes vivant avec une incapacité et de celles qui en prennent soin. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Du haut de cette nouvelle Maison Gilles-Carle au regard donnant sur les eaux et le Nord infini, l'esprit fréquente l'extase. Monts sanctifiés ainsi nommés par les matelots remontant le Grand Fleuve, soyez salués. Sachez que sainte Anne est la patronne des navigateurs, des Peuples premiers et de toutes rivières et lacs baptisés nous ayant donné naissance... Merci-gracias sainte Anne de nous protéger en cette Maison initiale en " Terre Gespeg ", là où tout a commencé. »

Chloé Sainte-Marie, porte-parole, Fondation Maison Gilles-Carle

Faits saillants :

La fondation Maison Gilles-Carle a pour mission de soutenir les maisons Gilles-Carle dans leur offre de soutien et de répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec.





a pour mission de soutenir les maisons Gilles-Carle dans leur offre de soutien et de répit aux personnes proches aidantes en proposant à leur proche un hébergement temporaire de qualité, à l'échelle du Québec. Rappelons que le gouvernement s'est engagé à intensifier et à diversifier les services de répit au Québec, notamment en appuyant l'ouverture d'une vingtaine de maisons au cours de la présente décennie afin de répondre aux besoins des personnes proches aidantes, dans un souci d'inclusion et d'ouverture à tous les types de clientèles.





Soulignons qu'outre les maisons Gilles-Carle, plusieurs actions du gouvernement sont en cours afin de mieux soutenir les personnes proches aidantes du Québec. Le premier projet de loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes de l'histoire du Québec a d'ailleurs été adopté le 28 octobre 2020.





La Politique nationale pour les personnes proches aidantes a été dévoilée le 22 avril 2021, suivie en octobre dernier d'un plan d'action gouvernemental qui présente des mesures concrètes pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes du Québec, dont une fonction de coordination des services aux proches aidants oeuvrant en étroite collaboration avec l'organisme L'Appui.

