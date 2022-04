Avis aux médias - La ministre Ien lance la période d'embauche d'Emplois d'été Canada





GATINEAU, QC, le 22 avril 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, pour une annonce importante concernant le programme Emplois d'été Canada de 2022. Emplois d'été Canada est un programme de longue date du gouvernement du Canada visant à aider les jeunes de 15 à 30 ans à obtenir leur première expérience d'emploi d'été. Cette année, on s'attend à ce que des dizaines de milliers d'emplois soient disponibles.

La ministre Ien fera l'annonce en compagnie de Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles, ainsi qu'avec le Boys and Girls Club de Kingston et de jeunes participants.

Une séance de photos sera possible durant la visite et l'activité (16 h HAE) avant l'annonce et un point de presse suivra l'annonce (16 h 30 HAE).

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date: Le lundi 25 avril 2022 Heure : 16 h (HAE) : visite et activité

16 h 30 (HAE) : annonce Endroit : Boys and Girls Club

West End Community Centre

1300 Bath Road

Kingston (Ontario) K7M 4X4

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire par courriel à media@hrsdc-rhdcc.gc.ca en indiquant leur nom et leur bureau de presse avant 12 h (HAE) le lundi 25 avril 2022. Veuillez indiquer si vous souhaitez participer en personne ou sur Zoom.

Directives :

Vous devez arriver de 20 à 30 minutes avant l'annonce.

Vous ne devez présenter aucun symptôme associé à la COVID?19.

Vous devez porter un couvre?visage.

Accessibilité :

L'ensemble de l'immeuble est accessible.

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 22 avril 2022 à 08:00 et diffusé par :