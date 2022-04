Terran Biosciences annonce un accord de licence avec Sanofi concernant deux produits thérapeutiques axés sur le SNC au stade avancé





Terran fera progresser le développement de deux traitements axés sur le SNC au stade 3 de Sanofi

La transaction comprend les droits exclusifs mondiaux relatifs au développement et à la commercialisation dans tous les domaines d'utilisation

NEW YORK, 22 avril 2022 /CNW/ - Terran Biosciences, Inc. (« Terran »), une plateforme biotechnologique dédiée au développement de traitements transformationnels pour les maladies neurologiques et psychiatriques, a conclu une entente avec Sanofi S.A. (« Sanofi ») pour obtenir les droits exclusifs mondiaux de développement et de commercialisation de la plateforme logicielle exclusive de deux produits axés sur le SNC au stade avancé.

Ces traitements ont généré 4 demandes d'autorisation de nouveau médicament de recherche (DNR) et plus de 104 études cliniques portant sur plus de 15 000 sujets dans un certain nombre de traitements relatifs au SNC.

Terran prévoit de faire progresser rapidement le développement de ces traitements pour les maladies neurologiques et psychiatriques, qui comprennent plusieurs applications nouvelles où il y a un important besoin médical non satisfait. Cette transaction représente la prochaine étape clé du développement de ces produits prometteurs.

L'entente comprend un paiement initial ainsi que d'autres redevances et paiements caractéristiques axés sur la réussite. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

« Nous remercions l'équipe de Sanofi de nous avoir confié le mandat de poursuivre le développement de ces traitements au stade avancé, qui, selon nous, ont le potentiel de transformer le paradigme en neuropsychiatrie », a déclaré le Dr Sam Clark, fondateur et chef de la direction de Terran.

À propos de Terran Biosciences, Inc.

Terran est une société de plateforme biotechnologique qui développe un portefeuille de produits thérapeutiques et de technologies pour les patients atteints de maladies neurologiques et psychiatriques. Soutenue par un certain nombre d'investisseurs dans le domaine des sciences de la vie et de la technologie, Terran a mis en place une plateforme de développement de médicaments axée sur le SNC et basée sur la technologie, et fait progresser rapidement un certain nombre d'actifs en phase avancée, dont de nouveaux traitements psychédéliques.

Personne-ressource de Terran

Relations avec les investisseurs :

ir@terranbiosciences.com

Médias :

info@terranbiosciences.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1758607/terran_biosciences_Logo.jpg

SOURCE Terran Biosciences, Inc.

Communiqué envoyé le 22 avril 2022 à 07:18 et diffusé par :