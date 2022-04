Standard & Poor's attribue à Tawuniya la note A- et une perspective stable





L'agence de notation mondiale Standard & Poor's a attribué à Tawuniya Insurance Company la note "A-" et une perspective "stable". Cette notation est considérée comme l'une des notations financières les plus élevées parmi les sociétés d'assurance d'Arabie saoudite, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

Cette notation reflète l'amélioration des performances financières de Tawuniya au cours des trois dernières années consécutives de 2019 à 2021, comme indiqué dans le rapport publié par S&P. En 2021, Tawuniya a obtenu des résultats positifs, dont une croissance de la prime d'assurance de 13% par rapport à l'année dernière, atteignant 10,2 milliards de riyals saoudiens. En conséquence, ceci a engendré une augmentation de la part de marché de la société allant jusqu'à 25%. Le total des actifs s'élevait à 14,6 milliards de riyals saoudiens, le total des capitaux propres s'élevait à 2,1 milliards de riyals saoudiens et le bénéfice net avant la Zakat avait atteint 350 millions de riyals saoudiens, et le revenu net des investissements 302,8 millions de riyals saoudiens.

Comme indiqué dans son rapport publié le 19 avril 2022, Standard & Poor's a attribué à Tawuniya la note (A-) en s'appuyant sur les points forts de l'entreprise, notamment sa position concurrentielle solide, son ratio d'adéquation des fonds propres et sa solide performance financière soutenue par des revenus de souscription et d'investissement.

Standard & Poor's a confirmé que la perspective stable reflète son point de vue selon lequel Tawuniya maintiendra sa forte performance opérationnelle et sa position concurrentielle, tout en améliorant progressivement l'adéquation des fonds propres au cours des deux prochaines années.

M. Abdulaziz H. Al-Boug, PDG de Tawuniya, s'est dit fier de cette notation mondiale, qui confirme la solidité financière et les capacités de l'entreprise à fournir une protection d'assurance de haut niveau à tous les particuliers et entreprises, ainsi que sa capacité à remplir ses obligations envers tous les clients et parties prenantes.

"La note attribuée par S&P reflète également la position de Tawuniya en tant que société pionnière sur le marché de l'assurance saoudien, la vision stratégique de la société, sa capacité à développer des programmes et des services, et sa possession d'un portefeuille d'assurance diversifié, en plus de sa détention d'une solide infrastructure informatique qui l'aide à réussir et à s'évoluer au fil des ans", a ajouté Al-Boug.

