/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le ministre Lamontagne annonce une importante consultation publique/

XCMG (SHE:000425) a publié son rapport annuel de 2021 le 18 avril, enregistrant des niveaux records en ce qui concerne les revenus et les bénéfices nets. En 2021, XCMG a déclaré des revenus d'exploitation de 84,328 milliards de yuans (13,2 milliards...

Comment pouvons-nous construire un monde post-pandémique meilleur? Que pouvons-nous faire pour stimuler la reprise régulière et le développement durable de l'économie mondiale? Et comment pouvons-nous rechercher une coopération avantageuse pour tout...