/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Fraser fera une annonce concernant la pénurie de main-d'oeuvre au Canada/

OTTAWA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce sur les changements à venir concernant Entrée express et les possibilités offertes aux diplômés étrangers. Le ministre Fraser sera à la disposition des médias après l'annonce. Wayne Long, député de Saint John--Rothesay ainsi que des représentants du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et des employeurs locaux seront également présents.

Date : Le vendredi 22 avril 2022 Heure : 11:00 ATL (10:00 EST)



Lieu : CCNB (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick)

Laboratoire de production d'électricité (bâtiment E)

Campus de Saint John

950, avenue Grandview

Saint John, N.B. E2J 4C5

Notes à l'intention des médias :

Les journalistes de l'extérieur de la ville peuvent joindre l'évènement en composant :

Numéro sans frais ( Canada et États-Unis) : 1-866-805-7923

Numéro local : 613-960-7518



Code d'accès : 4414527#

