/R E P R I S E -- 38e édition de la Clinique juridique téléphonique Le JBM se mobilise pour la population québécoise/





MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) est de retour pour une 38e édition. Les 23 et 24 avril prochains, de 9 h à 16 h, les citoyen.ne.s pourront recevoir des conseils juridiques gratuits donnés au téléphone par des avocat.e.s et des notaires bénévoles. Ce service sans frais destiné à la population québécoise est mis en place par le JBM, en partenariat avec le Barreau du Québec et le CAIJ.

Un service juridique gratuit attendu par la population

Ce rendez-vous bien établi trouve chaque année son public : plus de 4 000 appels de citoyen.ne.s ont été reçus et traités l'an dernier dans le cadre de cette initiative. Les questions les plus fréquemment formulées concernent la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion des successions. Instigateur du projet, le JBM offre ce service deux fois par année depuis 2018, avec le soutien de plus d'une centaine d'avocates et avocats bénévoles et la collaboration du Jeune Barreau de Québec (JBQ) et de l'Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR).

L'accent mis sur la prévention et la solution

Avec la prestation de conseils juridiques gratuits, cette clinique a également comme objectif d'informer les citoyen.ne.s sur les divers modes de prévention et de règlement qui s'offrent à eux pour régler leurs différends. Il s'agit du thème central de cette édition, pour la quatrième fois consécutive. En effet, le recours à la justice participative, par le biais de la conciliation ou de la médiation, permet de prévenir les conflits ou de les résoudre plus facilement, d'où l'importance de mettre ces recours de l'avant.

Appelez la Clinique juridique téléphonique du JBM pour vous renseigner sur vos droits,

vos obligations et les solutions qui s'offrent à vous pour prévenir ou régler vos différends.

C'est gratuit et ça s'adresse à tous et toutes!

23 et 24 avril 2022

9 h à 16 h

En composant ce numéro : 1 844 779 6232

« L'amélioration de l'accès à la justice est une des deux missions fondamentales du JBM. L'engagement que nous prenons depuis 2018 d'offrir deux cliniques juridiques téléphoniques gratuites par année à l'ensemble des justiciables du Québec montre que les jeunes avocates et avocats sont des acteurs incontournables en la matière. La sensibilisation des justiciables aux modes alternatifs de résolution de conflits est primordiale et nous sommes ravis d'y contribuer »

Me Mathieu Jacques, président du JBM.

« Nous saluons la 38e édition de la Clinique juridique téléphonique du JBM! L'amélioration de l'accès à la justice étant une priorité pour le Barreau du Québec, nous sommes fiers de soutenir cette activité qui permet aux citoyens d'obtenir de l'information et des conseils juridiques gratuits. Nous encourageons par ailleurs, depuis de nombreuses années, le recours à la justice participative, une façon accessible et satisfaisante de résoudre des différends. »

Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec.

« Quel honneur pour le CAIJ de participer encore cette année à la Clinique juridique téléphonique du JBM! Plus que jamais présent au coeur de la communauté juridique, le CAIJ tient à souligner le travail de toute l'équipe du JBM qui grâce à son dévouement, permettra à la population d'obtenir l'heure juste en ce qui concerne ses droits et ses obligations, et ce, sans frais. C'est donc avec enthousiasme que nous répondrons présents et que nous partagerons à nouveau notre savoir-faire ainsi que nos infrastructures aux avocats qui acceptent généreusement de collaborer à cet évènement »

Me Nancy J. Trudel, directrice générale du CAIJ

À propos du JBM

Fondé en 1898, le JBM regroupe les avocat.e.s de dix ans et moins de pratique à Montréal, soit plus de 5 000 membres. Il est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes de nombre pour une seule ville. Sa mission est double. D'une part, il veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D'autre part, il fournit de façon bénévole des services de consultation et d'information juridique auprès de différents segments de la population et organise des activités de bienfaisance. Dans l'ensemble, il vise à améliorer l'accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif. Le JBM propose plusieurs services favorisant l'accessibilité à la justice à la population québécoise. Pour en prendre connaissance http://ajbm.qc.ca/.

SOURCE Barreau du Québec

Communiqué envoyé le 22 avril 2022 à 06:00 et diffusé par :