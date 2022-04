Dans un contexte d'aversion croissante pour le codage, Reloadly dévoile son nouveau plug-in V.2





Reloadly, une entreprise technologique basée en Espagne qui crée des API de paiement pour les développeurs et leurs marques, va dévoiler la nouvelle version de son plug-in populaire à l'occasion d'un événement en ligne intitulé «More Engagement, Less Code» (Plus d'engagement, moins de codage), qui sera diffusé en direct sur les médias sociaux le 28 avril.

Selon le cabinet de conseil Gartner, la demande mondiale de technologies d''hyper-automatisation devrait représenter une valeur de 596,6 milliards USD en 2022, tandis que le low-code (programmation avec peu de codage) représentera plus de 65% des activités de développement d'applications d'ici 2024.

D'après le fondateur et PDG de Reloadly, Michel Francis, «Le nouveau plug-in Web de Reloadly élimine les complications liées à la mise en service rapide de nos solutions, une tâche qui nécessite généralement des compétences informatiques approfondies en intégration des API.»

Amélioration de l'expérience utilisateur et de la rentabilité

Le nouveau plug-in est idéal pour les petites et moyennes entreprises numériques dont les ressources destinées au développement sont limitées. Il permet aux organisations d'envoyer des forfaits de données et des cartes-cadeaux à travers le monde via leurs sites Web et leurs applications mobiles. Entièrement intégré à Stripe et Flutterwave, le nouveau plug-in élargit la couverture mondiale, offre de nouvelles méthodes de paiement et crée de nouveaux moyens de naviguer parmi les offres de produits. Il rend également possible l'acceptation de paiements en crypto-monnaie.

Frankel Zambrano, chef de produit de Roadly, a déclaré: «Notre plug-in Web permettra à toute personne non spécialiste d'ajouter très facilement des recharges de crédit de communication et des capacités de cartes-cadeaux numériques à consommer par ses utilisateurs.»

En réponse à la demande générale, Reloadly dévoilera également sa nouvelle fonctionnalité webhook. Les webhooks permettent à Reloadly d'activer une application et de déclencher une action suite à un événement, en fonction de l'opération qui se produit chez Reloadly. «Tous les développeurs de logiciels soucieux de performances devraient équiper leurs applications de webhooks», déclare Mauro Chojrin, porte-parole des développeurs de Reloadly.

«More Engagement, Less Code»

Les deux produits seront dévoilés dans le cadre d'un événement interactif intitulé «More Engagement, Less Code», qui sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux de Reloadly et présentera leurs nombreux avantages. Les améliorations apportées à la plateforme de démonstration de Reloadly seront également discutées lors de l'événement.

Les entreprises de toutes tailles et de tous types sont de plus en plus nombreuses à faire confiance aux logiciels de Reloadly pour transférer des recharges de crédit mobiles, des forfaits de données, des paiements de factures et des cartes-cadeaux. «Depuis notre lancement en 2019, notre mission n'a pas changé, déclare Michel Francis. Elle consiste à aider les utilisateurs du monde entier à optimiser leur engagement envers leurs clients afin d'améliorer les performances de l'entreprise.»

