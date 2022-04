Norsk Titanium US nomme Khazeem Adesokan au poste de vice-président de la Qualité





Norsk Titanium US Inc. (OSL : NTI, OTCQB : NORSF), leader mondial de l'impression métallique 3D grâce à sa technologie Rapid Plasma Deposition® (RPD®), a annoncé la nomination de Khazeem Adesokan au poste de vice-président de la Qualité. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il relèvera du PDG, Michael Canario.

M. Adesokan rejoint Norsk Titanium après avoir quitté Pratt & Whitney, une société appartenant à Raytheon Technologies, où il a occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable des Opérations de test moteur, responsable de la Ligne de produits des moteurs commerciaux, et directeur associé des Flux de valeur de la chaîne d'approvisionnement pour les chambres de combustion et les diffuseurs. Parmi ses responsabilités les plus récentes, il a été responsable de la Stratégie opérationnelle et de l'Exécution des programmes, en tant que directeur en chef de la Production, dans le cadre du programme PW1100G Geared Turbofan.

Il sera membre de l'équipe de direction de Norsk Titanium, et la société tirera parti de ses compétences d'expert dans les domaines du développement et de la mise en oeuvre des stratégies, à l'échelle de l'entreprise. En tant que leader du service Qualité, Khazeem Adesokan assurera le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité, de Norsk Titanium, dont il guidera la prochaine évolution et l'arrivée à maturité. « Sous sa direction, Norsk Titanium va continuer d'améliorer ses taux de rendement, renforçant l'engagement de l'entreprise en matière de développement durable, tout en maintenant le taux de livraisons dans les délais, à 100 % », a déclaré M. Canario.

M. Adesokan est titulaire d'une licence ès sciences, d'un diplôme en technologie et génie mécanique, de la Central Connecticut State University, et d'une maîtrise ès sciences en gestion des systèmes qualité, de la National Graduate School (Cambridge College) of Quality Management.

À PROPOS DE NORSK TITANIUM

Norsk Titanium est un leader mondial de l'impression métallique 3D, innovant pour l'avenir de la fabrication métallique en permettant un changement de paradigme vers des procédés de fabrication propres et durables. Grâce à sa technologie exclusive Rapid Plasma Deposition® (RPD®) et à sa capacité de production de 700 tonnes, Norsk Titanium propose à un vaste marché exploitable une impression 3D rentable de pièces métalliques à forte valeur ajoutée. La technologie RPD® utilise beaucoup moins de matières premières, d'énergie et de temps que les méthodes de formage traditionnelles à forte consommation d'énergie, offrant aux clients la possibilité de mieux gérer leurs coûts d'intrants, leur logistique et leur impact environnemental. Les pièces imprimées à l'aide de la technologie RPD® se trouvent déjà à bord des avions commerciaux, et Norsk Titanium a fortement gagné en popularité auprès des grands clients de la défense et de l'industrie.

