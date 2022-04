Lancôme inaugure le site horticole Le Domaine de la Rose, modèle vivant de ses engagements pour la biodiversité





PARIS, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- Lancôme inaugure le Domaine de la Rose, un site unique conçu dans une démarche globale agricole et architecturale. Ce domaine, sobre et écologique, créé autour de la nouvelle maison Rose, concrétise les engagements de la marque pour la biodiversité avec une production respectueuse de ses matières premières. Le grand public pourra découvrir des parcours d'éducation et le savoir-faire Parfums de la Maison, à partir de 2023.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur: https://www.multivu.com/players/uk/9036051-lancome-inaugurates-horticultural-site-domaine-de-la-rose/

C'est au coeur des terres grassoises que Lancôme a établi le Domaine de la Rose, un site horticole écologique d'une superficie de 4 hectares acquis en 2020. Le projet se développe autour de deux grands axes : le développement de l'activité agricole avec la culture biologique de roses et plantes à parfum, et la restauration de la maison du domaine avec des matériaux locaux, recyclés et biosourcés. Lancôme devient ainsi propriétaire, producteur et protecteur d'un patrimoine agricole et horticole, une première pour une marque de beauté sélective. Ce projet écologique, économe en ressources et matériaux, contemporain et sobre, reflète les valeurs de la marque et puise dans l'essence de ses racines de parfumeur.

La particularité de ce Domaine de marque réside dans le savoir-faire agronome accumulé pour innover et développer la culture des plantes à parfum de façon durable, traçable et biologique. Le Domaine a été cultivé depuis 5 siècles environ, et les anciens propriétaires figurent depuis plus de 50 ans parmi les pionniers de la culture biologique de roses et plantes à parfum. La marque poursuit cette démarche en utilisant des méthodes d'agroforesterie et en préservant le patrimoine agricole et architectural uniques du Domaine que sont les restanques en pierre sèche*, les vallons d'eau et la culture d'arbres. Ce sont 163 espèces de plantes qui sont présentes sur le Domaine, 33 espèces d'oiseaux recensées, 31 espèces de papillons, 8 espèces d'insectes odonates, 12 espèces de chauve-souris et autres identifiés dans un audit** de biodiversité qui sert de feuille de route à la marque.

Ce site écologique fait partie intégrante de la stratégie de responsabilité sociétale et environnementale de Lancôme qui vise à réduire l'empreinte écologique de ses produits, dès la culture de ses ingrédients et leur transformation jusqu'à son utilisation et fin de vie. Avec le Domaine, la marque veille à limiter son impact sur l'érosion de la biodiversité, phénomène qui affecte le patrimoine des écosystèmes terrestres et leur résilience aux changements physiques. Lancôme utilise aujourd'hui 99% de roses biologiques dans ses produits de soin et maquillage. D'ici 2025, la marque prévoit d'utiliser 100% de roses biologiques, et 60% d'entre elles seront d'origine française.

« La rose est chère à la Maison Lancôme. Nous sommes heureux et fiers de cette acquisition qui renforce notre présence à Grasse, berceau mondial de la parfumerie. La marque, qui est déjà implantée dans la région, notamment au travers d'une importante l'exploitation d'un terrain de roses à Valensole pour ses gammes de soins, va poursuivre la culture de fleurs propriétaires dans le cadre de sa démarche d'approvisionnement responsable et traçable. Nous avons eu la volonté de restaurer le domaine dans le respect de sa vocation agricole et de l'équilibre de la biodiversité, tout en intégrant les techniques modernes et durables de rénovation. Lancôme tient aussi, dans une logique de transmission, à partager le savoir-faire traditionnel de la Rose aux publics internes et externes au travers de cette acquisition » Françoise Lehmann, Directrice Générale Lancôme International.

La volonté a été claire de la part de Lancôme, de réaliser un projet durable et sobre, aussi radical que son engagement. Le projet a été mis en oeuvre par les architectes Lucie Niney et Thibault Marca de l'agence NeM avec une conception passive bioclimatique. Les restanques existantes ont été conservées et restaurées selon la méthode traditionnelle et les nouvelles constructions agricoles sont totalement intégrées dans le vocabulaire de ces restanques pour s'insérer dans le paysage naturel. La nouvelle Maison Rose, tout en gardant le volume existant et l'identité architecturale du pavillon provençal, a été rénovée dans un vocabulaire contemporain qui tire ses couleurs et ses matériaux du patrimoine et des savoir-faire de la région de Grasse. Pour la réhabilitation de la bâtisse principale, les matériaux employés pour les revêtements de façade, les toitures, et les menuiseries sont de couleur rose, afin de créer un volume coloré compact et cohérent. Le rose s'inspire des couleurs locales : naturellement présent dans les fleurs et végétaux de la région, le rose est également présent sur les façades grassoises, tout en faisant écho à l'image de la marque.

Dans une logique de rénovation énergétique et écologique pour réduire l'empreinte environnementale sur toute sa durée de vie, la réhabilitation de la maison inclut une isolation extérieure avec un complexe de paille de lavande et fibre de bois, couvert d'un enduit artisanal à la chaux. Le site écologique dispose d'un système de récupération et réutilisation d'eau et d'irrigation avec les eaux de pluie qui vise l'autosuffisance, de l'utilisation des énergies renouvelables, et une climatisation réalisée par pompe à chaleur géothermique complétée par une ventilation naturelle par puits canadien. Ces procédés ont obtenu la certification Or BDM, Bâtiment Durable Méditerranéen.

Le Domaine de la Rose se veut aussi un lieu de transmission autour des métiers liés aux plantes à parfum, et du savoir-faire du parfumeur Lancôme, grâce à une distillerie pédagogique et un orgue à parfum. Dès juin 2022, le grand public pourra découvrir les compositions olfactives réalisées à partir des nouvelles cultures de roses Centifolia issues du Domaine de la rose dans le nouveau parfum La vie est belle Edition Domaine de la Rose et la fragrance Maison Lancôme 1001 roses.

*Muret en pierres sèches soutenant une culture en terrasse, destinée à lutter contre le glissement des terres cultivées sur des terrains en pente.

**Un inventaire est ainsi réalisé pour nourrir la base de données de l'Atlas de Biodiversité de Grasse, et s'inscrit pleinement dans les objectifs du Contrat de Transition écologique (CTE) de Grasse.

