Les installations de la division Vehicle Group d'Eaton réduisent l'impact environnemental grâce à de nouveaux systèmes et technologies

La société de gestion de l'énergie Eaton a annoncé aujourd'hui que 88 % des installations mondiales de sa division Vehicle Group avaient été certifiées « zéro déchet en décharge » (zero-waste-to-landfill, ZWTL), grâce à une réduction de 55 % des déchets évacués en décharge depuis 2019. Eaton définit le ZWTL comme le fait d'atteindre un taux de récupération des déchets de 98 %, via la réutilisation, le compostage, le recyclage ou l'incinération, mais seulement lorsque la chaleur générée par cette incinération a été collectée et utilisée pour produire davantage d'énergie que celle consommée dans le processus d'incinération.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être parvenus ensemble à moderniser nos installations de fabrication, en exploitant la technologie pour améliorer notre efficience énergétique, minimiser notre impact environnemental, et nous rapprocher un peu plus d'un avenir sans carbone », a déclaré Sunil Bhandari, vice-président des opérations mondiales de la division Vehicle Group d'Eaton. « Notre engagement en matière de durabilité fait partie de notre mission fondamentale consistant à améliorer la qualité de vie et l'environnement de tous ceux qui comptent sur nous aujourd'hui et pour les décennies à venir. »

Afin de réduire ses déchets, la division Vehicle Group se concentre sur quatre principaux domaines : réutilisation, recyclage, production d'énergie à partir des déchets, et réduction des déchets évacués en décharge.

La séparation entre l'eau et les copeaux permet d'éviter leur évacuation en décharge grâce au recyclage

Dans le cadre de ces efforts, l'une des mesures clés réside dans le projet de la division Vehicle Group relatif aux copeaux, qui est en cours de mise en oeuvre dans toutes ses installations mondiales effectuant des opérations d'usinage.

Les copeaux sont des sous-produits générés durant les processus d'usinage de métal, lorsque des fluides de type huiles, liquides de refroidissement, et eau, se retrouvent mélangés à de fines particules de métal et matériaux filtrants. Bien que les copeaux figurent parmi les flux de déchets les plus difficiles à recycler, la division Vehicle Group a accompli d'importants progrès dans la réduction de l'évacuation des copeaux en décharge.

Au travers de partenariats avec des fournisseurs, la division Vehicle Group recourt à un procédé de centrifugation mobile qui sépare les différents matériaux. Le fluide est ensuite réutilisé dans le cadre de processus de fabrication, et les particules métalliques sont recyclées, ce qui permet de réaliser des économies de coûts. Un test de recyclage des copeaux effectué en 2019 a permis d'empêcher l'évacuation de 500 tonnes de déchets en décharge, et les efforts se poursuivent pour étendre cette solution afin d'accélérer les avancées sur la voie du ZWTL.

La division Vehicle Group explore des opportunités de réutilisation afin d'éliminer les boues créées durant le processus de placage, en recyclant les matières métalliques, ce qui élimine la nécessité d'une évacuation en décharge. Elle travaille également au développement d'un processus de filtration plus efficace, afin d'éliminer les boues et de réutiliser l'eau pour de nouveaux placages.

D'importants progrès sont par ailleurs réalisés dans la séparation des déchets de manière générale. L'existence de déchets est généralement la conséquence d'un manque de connaissance des opportunités de recyclage et d'utilisation de matériaux non recyclables. Dans le cadre d'un effort de prévention de l'évacuation de papier, de métal et de plastiques recyclables en décharge, la division Vehicle Group oeuvre pour une meilleure sensibilisation autour des opportunités et procédures de recyclage. Dans le même esprit, la division Vehicle Group veille à ce que tous les emballages qu'elle utilise soient recyclables, et encourage ses fournisseurs à en faire de même.

« Pour que ces efforts atteignent leur plein potentiel, nous formons nos équipes aux méthodes de recyclage appropriées, et nous sollicitons différents avis sur la manière d'identifier des problématiques et de nouveaux domaines d'opportunités », a déclaré Bhandari.

Les efforts de conservation de l'eau exercent un impact significatif sur les sites mondiaux

En mettant en oeuvre plusieurs initiatives innovantes, la division Vehicle Group a réduit de 14 % sa consommation d'eau sur ses sites mondiaux depuis 2019, ce qui la place en bonne voie pour atteindre son objectif zéro évacuation d'eaux résiduaires d'ici 2030.

Afin de réduire sa consommation d'eau et d'atténuer les polluants, la division Vehicle Group installe des systèmes d'eaux résiduaires incluant une ultra-filtration ainsi que des technologies d'osmose inverse dans plusieurs de ses sites. Ces systèmes traitent et réutilisent l'eau à des fins industrielles. Certaines installations gèrent également les eaux de pluie, en augmentant la perméabilité de leur site, en réduisant les taux de ruissellement pour atténuer l'érosion, ainsi qu'en plantant des végétaux natifs qui ne nécessitent pas d'arrosage. Par ailleurs, des robinets automatiques à capteur de flux sont installés dans les sites mondiaux de la division Vehicle Group, afin de permettre la réutilisation de l'eau froide utilisée durant les opérations quotidiennes.

