Mary Kay Inc annonce les gagnants du NFTE World Series of Innovation Challenge

Mary Kay Inc., importante entreprise oeuvrant en faveur de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat des femmes, a annoncé aujourd'hui son deuxième World Series of Innovation (WSI) Challenge, en partenariat avec l'organisation Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE). L'expérience éducative mondiale invite les jeunes de 13 à 24 ans à canaliser leur pensée critique et leurs compétences en matière de résolution des problèmes, pour trouver des solutions aux plus grands défis auxquels le monde est actuellement confronté, et contribuer à faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies tout en favorisant l'esprit entrepreneurial.

Le World Series of Innovation Challenge de Mary Kay vise à encourager les jeunes du monde entier à soumettre des solutions innovantes pour atteindre l'Objectif de développement durable n° 5 : Égalité des sexes. Plus précisément, ce défi a invité les élèves et étudiants à réfléchir aux moyens de promouvoir l'égalité sur le lieu de travail, ainsi que de garantir un accès équitable aux opportunités économiques pour les femmes et les jeunes filles. Avant le COVID, des décennies de données ont démontré la montée en puissance des femmes sur le marché du travail. En dépit de la persistance de l'écart salarial, de plus en plus de femmes rejoignaient le marché du travail chaque année. Les pertes d'emplois liées à la pandémie ont cependant impacté les femmes de manière disproportionnée, et depuis 2020 la progression vers l'égalité sur le lieu de travail est devenue encore plus difficile.

« Félicitations aux gagnants du World Series of Innovation Challenge de cette année ! Mary Kay connaît l'importance de l'entrepreneuriat, le rôle qu'il joue dans le monde d'aujourd'hui et celui qu'il jouera dans le monde de demain ; c'est pourquoi nous investissons chaque année dans des programmes et initiatives visant à aider à autonomiser les femmes et les jeunes filles du monde entier », a déclaré Deborah Gibbins, directrice de l'exploitation chez Mary Kay Inc. « Nous sommes pleins d'enthousiasme à l'égard des concurrents et des gagnants qui ont relevé ce défi, et qui ont fait preuve de réflexion avant-gardiste orientée sur des solutions et identifié de formidables opportunités permettant d'atteindre l'égalité des sexes sur le lieu de travail. »

Le NFTE est une organisation éducative mondiale à but non lucratif, qui vise à apporter le pouvoir de l'entrepreneuriat aux jeunes issus de communautés à faibles revenus. Le World Series of Innovation (WSI) Challenge invite les entreprises à relever des défis pour répondre aux Objectifs de développement durable des Nations unies.

Le NFTE, qui touche plus de 50 000 jeunes dans le monde, a vu plus de 3 000 élèves et étudiants d'horizons divers soumettre des idées dans le cadre des défis de la WSI de cette année. Plus de 400 élèves et étudiants ont participé au défi parrainé par Mary Kay. Les trois gagnants du Challenge 2021 de Mary Kay sont :

Première place : STEMinists, qui a créé un portail en ligne reliant les femmes professionnelles aux jeunes étudiantes des matières STEM pour agir en tant que mentors afin de renforcer la réussite des jeunes filles dans les domaines liés aux matières STEM. Développé par Misaki Nguyen, 15 ans, de la Silver Creek High School de San Jose, en Californie.

Deuxième place : Pads for Peace, un service de boîte de produits féminins fonctionnant par abonnement, qui fait don d'une boîte aux refuges de sans-abri pour chaque boîte achetée. Développé par Ashley Cohen, Olivia Mooney et Ashley Simonian, 14 ans, de la Brentwood School de Los Angeles.

Troisième place : Black Girls Mean Business, un programme d'affaires virtuel d'été destiné aux lycéennes noires, mettant en relation des jeunes femmes professionnelles avec des mentors au sein d'entreprises leaders dans leur secteur d'activité. Développé par Brianna Holmes, Alyssa Torres, Rachel Holmes, 17 ans, et Cherry Zhang, 18 ans, de la Silver Creek High School de San Jose, en Californie.

« Chaque année, des équipes de jeunes du monde entier répondent à l'appel de la WSI en puisant dans leur créativité pour trouver des solutions innovantes à certains des problèmes les plus urgents au monde », a déclaré le Dr J.D. LaRock, PDG du NFTE. « Les jeunes sont audacieux et ambitieux et sont souvent motivés par ce qui les passionne. La WSI leur offre la possibilité de développer leurs idées et les récompense pour leur réflexion créative sur des questions comme la pauvreté, l'équité et l'inclusion, ou encore la justice sociale et environnementale. »

L'édition 2021 de la World Series of Innovation 2021 du NFTE est présentée par la Citi Foundation, et inclut des défis proposés par Bank of the West, Citi Foundation, Ernst & Young LLP (EY US), Mary Kay Inc., Maxar Technologies, PIMCO et Saint-Gobain.

Pour en savoir plus sur la World Series of Innovation et tous les défis, rendez-vous sur https://innovation.nfte.com

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté il y a près de 60 ans avec à l'esprit trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles, et contribuer à un monde meilleur. Au fil du temps, ce rêve a donné naissance à une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. En plus d'investir dans la science qui sous-tend la beauté, et dans la fabrication de produits à la pointe de la technologie, Mary Kay s'engage dans l'autonomisation des femmes et de leurs familles. En soutenant la recherche contre le cancer, en protégeant les survivantes de violences conjugales, en embellissant les communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves, notre entreprise s'assure que la vision originale de Mary Kay Ash continue de briller aujourd'hui. Pour en savoir plus, consultez le site MaryKayGlobal.com.

À propos du NFTE

Le Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) est une organisation mondiale à but non lucratif, qui offre une formation à l'entrepreneuriat, de haute qualité, pour des collégiens et lycéens issus de communautés défavorisées, ainsi que divers programmes pour étudiants universitaires et pour adultes. Le NFTE touche plus de 50 000 jeunes chaque année dans 25 États des États-Unis, et propose des programmes dans 18 autres pays. À ce jour, nous avons formé plus d'un million de jeunes dans le cadre de programmes scolaires, extrascolaires, universitaires et de camps d'été, proposés en personne et en ligne. Pour en savoir plus sur la façon dont nous promouvons le capitalisme inclusif et construisons la prochaine génération d'entrepreneurs diversifiés, visitez www.nfte.com.

