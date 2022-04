L'intelligence artificielle de 6sense appliquée aux revenus ouvre la voie à la prévisibilité de leur croissance





6sense applique le pouvoir de l'IA à chaque étape du processus de génération de revenus

SAN FRANCISCO, 21 avril 2022 /CNW/ - 6sense, qui permet la plus large application de l'intelligence artificielle (IA) à chaque étape de la création de revenus, a annoncé aujourd'hui le lancement de 6sense Revenue AIMD et a présenté des produits novateurs qui réaffirment sa position de chef de file du secteur. La plateforme applique le pouvoir de l'IA tout au long du parcours des acheteurs, et élimine les conjectures qui nuisent aux équipes de revenus. Ceci permet d'offrir une meilleure expérience client tout en produisant un pipeline de grande qualité qui, en fin de compte, est plus susceptible d'accélérer la conversion du pipeline en revenus.

L'annonce d'aujourd'hui, faite dans le cadre de l'événement The Future is Now de l'entreprise, démontre son engagement à mettre en oeuvre sa feuille de route dynamique, à intégrer les entreprises nouvellement acquises et à ainsi augmenter la valeur offerte aux clients. Grâce à l'IA de 6sense appliquée aux revenus, les équipes de revenus interentreprises sont en mesure de mieux capter les signaux d'achat anonymes, de cibler les bons comptes au moment idéal et d'augmenter le rendement des revenus grâce à des recommandations sur les canaux et les messages les plus susceptibles de permettre une conversion. Les clients de 6sense signalent une augmentation de 100 % de la taille moyenne de leurs affaires, une amélioration de 20 % du taux de conversions, un cycle de demandes 30 % plus rapide et une amélioration de 120 % d'efficacité par rapport aux revenus.

« Chaque entreprise veut générer des revenus de façon plus prévisible. Mais chaque jour, leurs employés travaillent en vase clos et font de nombreuses suppositions sur les comptes à prioriser, ce qu'ils doivent leur envoyer, ou à savoir s'ils ont des données de qualité pour mettre sur pied une campagne gagnante, a déclaré Jason Zintak, chef de la direction de 6sense. 6Sense Revenue AI est la seule plateforme qui met le pouvoir de l'IA entre les mains de chaque membre de l'équipe des revenus pour prendre des décisions éclairées, prioriser les échéanciers et les ressources avec plus de précision et obtenir de meilleurs résultats. Nos clients peuvent témoigner de son incroyable efficacité. »

Avec trois acquisitions en six mois, plus de 50 nouvelles caractéristiques de produits lancées en 2021, et la reconnaissance de la part des clients et des analystes de l'industrie qui font état de son incomparable création de nouveaux produits, 6sense a démontré sa capacité à réaliser une vision audacieuse pour l'avenir d'une croissance prévisible des revenus.

Application du pouvoir de l'IA, partout

L'avenir du marketing par courriel interentreprises est à nos portes.

6sense, ainsi que la société récemment acquise Saleswhale, a annoncé le lancement de son logiciel de phase bêta pour sa plateforme de marketing par courriel axé sur l'IA. Ce programme permet aux clients de créer de la demande et de nouvelles possibilités. Le programme tire parti de l'IA afin d'aider à mettre sur pied une hyperpersonnalisation à l'échelle, à créer des courriels et des réponses par courriel pertinents en utilisant toutes les données technographiques, d'intention et d'engagement.

« Il existe un potentiel énorme pour appliquer la puissance de l'IA à chaque étape de la prospection afin d'accélérer la conversion et la rapidité du processus, a déclaré Viral Bajaria, directeur technique et cofondateur de 6sense. Nous réinventons le courriel, en nous concentrant sur différents résultats, pour entamer une conversation, fournir instantanément des renseignements pertinents et communiquer avec les gens au besoin. Nous voulons aider les spécialistes du marketing à réaliser l'idéal d'un monde sans pourriels. En incorporant des perspectives axées sur le marché à l'équipe des achats, l'IA peut rédiger un courriel très pertinent qui va bien au-delà de la personnalisation actuelle pour réellement apporter de la valeur au client potentiel et ainsi amorcer une conversation. »

6sense Pipeline Intelligence vise juste

Le nouvel outil 6sense Pipeline Intelligence est le premier et le seul produit d'IA pour les spécialistes du marketing interentreprises qui planifie, suit et prédit les possibilités des pipelines avec précision. 6sense Pipeline Intelligence prédit la quantité et la qualité de pipeline nécessaires pour atteindre les objectifs de revenus, assure le suivi en temps réel du rendement des segments et des campagnes, et formule des recommandations fondées sur l'IA afin de s'ajuster au besoin pour atteindre ou dépasser les objectifs prévus.

De meilleurs renseignements pour l'équipe des revenus

Intégration approfondie de Microsoft Dynamics 365 Sales et du CRM HubSpot

6sense a amélioré les intégrations de la gestion de la clientèle de Microsoft Dynamics 365 Sales et du CRM HubSpot afin d'aligner les équipes de revenus sur un ensemble de données complet et exploitable dans le tableau de bord du module de renseignements sur les ventes 6sense ou directement dans le CRM HubSpot ou dans Microsoft Dynamics 365.? Ce faisant, elle fournit les renseignements et les mesures les plus avancées là où les spécialistes du marketing et les vendeurs sont à l'oeuvre :

Les spécialistes du marketing peuvent tirer parti des données plus fournies de 6sense sur les clients potentiels, les contacts et les comptes pour segmenter et analyser les publics, tout en travaillant nativement au sein de ces logiciels de gestion des relations avec la clientèle.

Les vendeurs peuvent accéder directement aux renseignements, aux alertes et aux tableaux de bord de 6sense directement au sein du CRM de HubSpot ou de Microsoft Dynamics 365, ce qui leur permet de solliciter et de personnaliser les relations externes de façon proactive.

Les équipes d'exploitation des revenus peuvent mieux créer une source unifiée et cohérente dans 6sense et leur logiciel CRM à l'aide d'une orchestration s'articulant sur les données, le public et l'intelligence artificielle.

Améliorations additionnelles du produit

La technologie de pointe et les données de contact de Slintel, une entreprise de 6sense, ont été ajoutées à 6Sense Revenue AI pour donner aux vendeurs un accès encore plus grand aux renseignements les plus à jour sur la pile technologique d'un compte dans le cadre de l'expérience du module de renseignements sur les ventes. Grâce à la visibilité accrue du groupe d'achat cible, de ses signaux d'intention et des technologies qu'il utilise, les vendeurs savent quand et comment mobiliser les clients éventuels, ce qui fournit un pipeline de grande qualité et une expérience priorisant la clientèle.

Les comptes admissibles 6sense sont maintenant entièrement personnalisables, ce qui donne aux clients le choix d'utiliser uniquement des recommandations axées sur l'IA pour les comptes admissibles ou d'adapter les étapes d'achat et les activités pondérées sur mesure en fonction des critères qui correspondent le mieux aux besoins particuliers d'une organisation. La mesure définie qualifie les comptes en fonction de leur probabilité d'être dans le marché pour acheter, comme l'indiquent leurs comportements et leur propension à acheter en fonction de leur correspondance.

Les abonnés de l'orchestration 6sense peuvent maintenant synchroniser les coordonnées à partir des courriels et des calendriers et les ajouter directement à leur logiciel CRM afin de mieux comprendre les individus au sein du groupe d'achat et d'engager plus efficacement les comptes.

Pour en savoir plus :

À propos de 6sense

6sense réinvente la façon dont les entreprises créent, gèrent et convertissent le pipeline en revenus. L'IA de revenus de 6sense capte les signaux d'achat anonymes, prédit les bons comptes à cibler au moment idéal et recommande les canaux et les messages pour stimuler les revenus. En éliminant les approximations, les frictions et les efforts commerciaux inutiles, 6sense permet aux équipes de vente, de marketing et de réussite client d'améliorer considérablement la qualité du pipeline, d'accélérer la vitesse de vente, d'augmenter les taux de conversion et d'accroître les revenus de manière prévisible. 6sense a été reconnue pour sa technologie de pointe par le Forbes Cloud 100, G2, TrustRadius, Gartner, Forrester et pour sa solide culture d'entreprise par le magazine Inc., Glassdoor et Comparably. Pour en savoir plus, visitez 6sense ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

