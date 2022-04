Veracode est nommé leader pour la neuvième fois consécutive dans le Magic Quadranttm 2022 de Gartner pour ses tests de sécurité des applications





Veracode, fournisseur mondial de premier plan de solutions de tests de sécurité des applications (AST, pour son sigle en anglais), annonce aujourd'hui qu'elle a été positionnée comme leader pour la neuvième fois consécutive dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner Inc. pour les tests de sécurité des applications1. La société est le seul fournisseur reconnu comme leader chaque année depuis la première publication du rapport.

« Depuis le lancement de Veracode en 2006, nous avons joué un rôle important dans le façonnage du marché de la sécurité des applications », a déclaré Sam King, CEO de Veracode. « Le fait d'être reconnu comme un leader chaque année est, à notre avis, une validation de notre riche passé, de notre innovation continue et de notre vision solide de l'avenir de la sécurité et du développement des logiciels. Alors que la cybersécurité occupe le devant de la scène dans les entreprises, tous secteurs confondus, nous sommes fiers d'être un partenaire de confiance pour nos clients et leur permettre ainsi de réunir des équipes de développement et de sécurité capables de créer et fournir des logiciels sécurisés à la vitesse exigée par les entreprises ».

Selon Gartner, Veracode est reconnue pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution sur le marché des AST. L'entreprise a également été identifiée dans Gartner Peer Insightstm comme le choix des clients pour les tests de sécurité des applications2, se basant sur les commentaires et les évaluations de clients indépendants.

Brian Roche, Chief Product Officer chez Veracode, a déclaré : « L'accélération rapide de la transformation numérique, combinée à la complexité accrue de la chaîne d'approvisionnement des logiciels et aux nouvelles réglementations en matière de cybersécurité, signifie que la sécurité des logiciels est plus que jamais d'une importance vitale. L'année dernière, nous nous sommes fortement concentrés sur l'expansion géographique avec notre instance régionale européenne et avons livré de nouvelles technologies, telles que l'API Scanning, qui répondent à certaines des plus grandes difficultés auxquelles nos clients doivent faire face. Nos propres initiatives d'évolution de la plateforme nous offrent une compréhension et une appréciation approfondies des problèmes auxquels nombre de nos clients sont confrontés dans leurs propres parcours de transformation numérique, ce qui nous permet d'améliorer notre capacité à fonctionner comme conseiller de confiance ».

La plateforme exhaustive de Veracode offre de multiples types de tests et s'intègre aux outils de développement les plus courants grâce à une interface sans friction, offrant ainsi une vision à 360 degrés de la position de sécurité des applications. La société attribue sa position dans le rapport à une focalisation minutieuse sur la transformation de sa plateforme, au lancement de l'API Scanning, à la gestion de l'authentification dans l'analyse dynamique, et à ses capacités d'analyse statique et d'analyse de la composition logicielle (SCA, pour son sigle en anglais) Le produit SCA de Veracode utilise le traitement par langage naturel et Machine Learning pour identifier avec précision les vulnérabilités provenant de sources multiples dans les bibliothèques open-source. Grâce à ce processus propriétaire, la solution Veracode a identifié, rien que l'année dernière, des centaines de vulnérabilités non détectées auparavant dans des bibliothèques open-source.

En 2021, Veracode a lancé l'instance régionale européenne (Veracode European Region) afin de répondre aux exigences de résidence des données de l'UE. La plateforme sous-jacente a été exploitée pour étayer l'instance FedRAMP très attendue de Veracode, qui sera présentée dans les prochains mois.

« C'est une période vraiment excitante pour Veracode. Nous venons d'annoncer un investissement de croissance substantiel de la part de TA Associates avec une valorisation à hauteur de 2,5 milliards de dollars - une étape majeure dans nos 16 ans d'histoire - et nous nous réjouissons de profiter de cette année d'innovation continue et d'accélération de la croissance. Nous restons sans cesse engagés dans notre mission de sécurisation des logiciels qui font marcher les entreprises de nos clients, et notre position stable de leader est, à notre avis, un témoignage de la passion et du dévouement de notre équipe dans le monde entier », a ajouté M. King.

Pour télécharger une copie gratuite de l'intégralité du rapport Gartner Magic Quadrant 2022, veuillez consulter le site : https://info.veracode.com/2022-gartner-mq-gated.html

Pour en savoir plus sur la sécurité des applications de Veracode, veuillez consulter le site : https://www.veracode.com/products

À propos de Veracode

Veracode est un partenaire AppSec de premier plan visant à créer des logiciels sécurisés, à réduire le risque de violation de la sécurité et à augmenter la productivité des équipes de sécurité et de développement. Les entreprises qui utilisent Veracode peuvent donc faire avancer leurs activités et le monde. Grâce à sa combinaison d'automatisation des processus, d'intégrations, de rapidité et de réactivité, Veracode permet aux entreprises d'obtenir des résultats précis et fiables afin de pouvoir concentrer leurs efforts sur la correction, et non plus seulement sur la recherche, des vulnérabilités potentielles. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.veracode.com, sur le blog de Veracode et sur Twitter.

