La Barcelona Bridal Fashion Week présente les défilés de 34 créateurs et les collections de 320 marques





BARCELONE, Espagne, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le défilé de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) a commencé à présenter des créations conçues par de grands designers nationaux et internationaux de vêtements de mariage. 34 entreprises de haut niveau et des marques émergentes participeront aux défilés de mode de l'événement international de référence du secteur, en montrant leurs nouveaux produits, tout comme les 320 entreprises qui participeront au salon.

Le défilé du BBFW est le théâtre du lancement des firmes nationales et internationales, qui présentent leur collection 2023 de robes de mariée, de tenues de marié et de tenues de soirée aux acheteurs, aux médias de communication, aux organisateurs de mariage et aux invités, qui pourront également suivre les défilés de mode sur l'application BBFW Digital Experience . Les premières entreprises à monter sur le podium ont été Jesús Peiró, Marchesa pour Pronovias, Yolancris et, pour la première fois, Peter Langner et Viktor&Rolf. Le couple de créateurs néerlandais a mis en vedette le premier défilé mondial de leur ligne nuptiale, Viktor&Rolf Mariage, lors de la Nuit de la mariée de Barcelone.

Les autres marques internationales qui font leurs débuts au BBFW sont Vestal (Corée du Sud) ; Agnieska Swialty (Pologne) ; et Modeca (Pays-Bas). Les autres participants sont encore Marylise & Rembo Styling (Belgique) ; Demetrios (États-Unis) ; Julia Kontogruni (Bulgarie) ; Carlo Pignatelli (Italie) et Cymbeline (France).

En outre, des entreprises espagnoles telles que Atelier Pronovias ; Rosa Clará ; Sophie et Voilà ; Isabel Sanchis ; Marco & María ; Ramón Sanjurjo et Nicole Milano participent au salon.

Plus de 320 marques au salon

Le salon BBFW se déroulera en même temps que le défilé les 22 et 23 avril et restera ouvert jusqu'au 24 avec plus de 320 entreprises, dont 75 % de marques internationales en visite dans 27 pays.

Parmi les marques mondiales, les célèbres firmes libanaises Zuhair Murad et Tony Ward, qui participent pour la première fois, se distinguent. Les Américains Demetrios, Justin Alexander, Enzoani, Randy Fenoli, Allure ou Amsale, et les Italiens Nicole Milano, Peter Langner, Blumarine, Andrea Sedici, Elisabetta Polignano, Poesie Sposa, Simone Marulli, Valentini, Amelia Casablanca, Bellantuono, Maison Signore, ainsi que Madi Lane (Australie), Katy Corso (Ukraine), Vestal (Corée du Sud), Julie Vino (Israël), Cymbeline (France), ou Daalarna (Hongrie), The Atelier by Jimmy Choo (Malaisie), Tony Ward ( Liban), Otilia Brailoiu (Roumanie), et Penny Peckam (Royaume-Uni) qui participe pour la première fois et bien d'autres, qui présenteront leurs collections 2023.

