Interactive Brokers nomme Jill Bright en tant que membre de son conseil d'administration





Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un courtier électronique automatisé international, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jill Bright en qualité d'administratrice indépendante de la Société, avec effet immédiat.

Mme Bright, qui possède plus de 30 ans d'expérience, a occupé les postes de vice-présidente exécutive des ressources humaines et de l'administration chez Sotheby's et de directrice administrative chez LionTree LLC et Condé Nast. Elle a également assumé pendant plus de cinq ans différents postes de direction liés aux ressources humaines chez American Express. En outre, Mme Bright est actuellement membre du conseil d'administration et présidente du comité de rémunération de WOW Internet & Cable; elle siège également aux conseils d'administration de deux sociétés privées, Simulmedia basée à New York et Service Express basée à Grand Rapids.

Titulaire d'un MBA de la Stern School of Business de l'Université de New York, Mme Bright a été nommée membre de la Commission consultative quadriennale, chargée d'évaluer et de faire des recommandations en matière de rémunération aux élus de la ville de New York sous la direction du maire, Bill de Blasio.

«Nous sommes ravis d'accueillir Jill Bright au sein de notre conseil d'administration. Elle fera bénéficier notre Société de son expérience acquise au cours d'une longue carrière axée sur la gestion du capital humain et l'efficacité organisationnelle, a déclaré Thomas Peterffy, fondateur et président d'Interactive Brokers. La nomination de Mme Bright ajoute une expertise précieuse à notre conseil d'administration et renforce notre engagement à favoriser la diversité au sein de notre entreprise.»

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d'une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d'exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la cinquième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 25 mars 2022, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

