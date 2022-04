Le premier prix de la catégorie récitation d'Otr Elkalam facilite la réalisation des rêves d'un participant marocain malvoyant





RIYADH, Arabie Saoudite, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le premier prix pour la plus belle voix dans la catégorie récitation du Saint Coran au concours Otr Elkalam (Scent of Speech), d'un montant de SAR5 millions ($1 333 300), a contribué à faciliter la réalisation des rêves du concurrent marocain malvoyant Younes Mustafa Gharbi, de Casablanca, qui a confirmé qu'il avait plusieurs projets, dont celui d'apprendre et d'enseigner le Saint Coran et ses sciences et de subvenir aux besoins de sa famille et de certains pauvres et nécessiteux. Il a dit qu'il a l'intention d'ouvrir quelques écoles pour enseigner le Saint Coran dans son pays.

Younes a déclaré que depuis son enfance, il visait à être indépendant, sans devenir un fardeau pour la société. Il a ajouté qu'il a toujours voulu contribuer au service de son pays et être appelé un récitant, un imam, un aveugle et un marchand.

Étant aveugle, il a mémorisé le Coran par une écoute répétitive. Il est ensuite devenu l'imam de la mosquée Khadija Bint Khuwaylid à Casablanca, et directeur d'une petite entreprise dans sa ville. Pendant le concours, il a attiré l'attention du jury par sa performance et sa voix distinguée et a atteint les étapes finales, malgré la difficulté du défi entre les concurrents.

Le concours international du Saint Coran et de l'appel à la prière est l'une des initiatives de l'Autorité générale du divertissement. Il a été diffusé sur l'émission Otr Elkalam TV sur la chaîne Saudia et la plateforme Shahid à 17 heures dès le début du Ramadan. Le concours se distingue par ses prix élevés et son jury international spécialisé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1801338/Scent_of_Speech_1.jpg

